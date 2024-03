SuperHando, l’agonia di un progetto 

Inviato

Settimo San Pietro. Le richieste di risposte e i tavoli tecnici rivolte dal Comune a Regione e Asl di Cagliari riempirebbero un libro, ma né una né l’altra hanno mai spiegato perché quello che doveva diventare il centro di riferimento per i disabili di mezza Sardegna sia finito su un binario morto. Dopo anni di silenzi e scaricabarile, il Comune ha scelto le vie legali, e cinque mesi fa l’avvocato Enrico Salone, di Cagliari, ha formalizzato una diffida contro Regione e Asl per il mancato rispetto dell’Accordo di programma sottoscritto nel 2013: l’anticamera di un probabile ricorso al Tar. Da un paio d’anni, però, a occuparsi di una delle più clamorose incompiute dell’Isola è anche la Corte dei conti, che vuole capire perché siano stati spesi 7 milioni 769 mila euro di fondi Fesr per quello che, al momento, è un pugno di mosche. Ovvero SuperHando. “centro sovracomunale per il superamento dell’handicap e dello svantaggio sociale”: un gigantesco, avveniristico, civilissimo complesso edilizio progettato per i disabili, senza nemmeno uno scalino all’interno, tutto rampe percorribili anche in sedia a rotelle, costruito solo in parte e mai entrato in funzione. I giudici contabili hanno chiesto informazioni al Comune, che due anni fa ha risposto con una dettagliata relazione firmata dal responsabile dell’area tecnica, l’ingegner Marco Monni.

Dov’è

Trovare l’edificio è facile: si raggiunge la chiesa che dà il nome al paese, ci si affaccia sul sagrato-belvedere, si guarda all’orizzonte verso la Sella del Diavolo e lungo la traiettoria, subito a valle, si materializza, bianco e minimale, il principale dei cinque blocchi di un complesso imponente che si sviluppa su più piani sopra e sotto il suolo. Per vedere gli altri blocchi conviene spostarsi in via Primo Maggio. Per capire da dove entrino vandali e ladri di rame, basta girare l’angolo: in via Cuccuru Nuraxi ecco un varco nella recinzione.

Protocollo d’intesa nel 2007 e progetto l’anno dopo, assessora alla Sanità Nerina Dirindin (Giunta Soru). Prima pietra posata 14 anni fa, presente il suo successore Antonello Liori (Giunta Cappellacci). Poi sette anni di lavori.Lo stop sette anni fa, quando a guidare la sanità sarda era Antonello Arru (Giunta Pigliaru) e mancava da realizzare il blocco decisivo, quello destinato a ospitare le officine dove si sarebbero dovute recuperare, sanificare e collaudare le protesi: un’attività che avrebbe fruttato 2,8 milioni di euro l’anno per almeno cinque anni, garantendo la copertura delle spese di gestione e un congruo utile.

Muro di gomma

Centro diurno a valenza socio-riabilitativa, centro per la domotica, spazi per “l’abitare solidale”: roba da Nord Europa. Impatto occupazionale stimato: 240 posti di lavoro. «L’idea era del mio predecessore, Costantino Palmas», precisa il sindaco Puddu: «Regione e Asl erano entusiaste. Poi, senza spiegazioni, non hanno dato seguito all’Accordo di programma».

“Nel 2015 – scrive l’ingegner Monni alla Corte dei conti – la Asl bandisce la procedura aperta per il recupero, la sanificazione e la certificazione di collaudo e qualità degli ausili protesici” e “il commissario straordinario della Asl 8 di Cagliari… conferisce mandato alla Asl 1 di Sassari, capofila, per l’espletamento della procedura di gara” con “l’obbligo di individuare… come struttura di riferimento” per il sud Sardegna “l’edificio in corso di realizzazione” a Settimo. Passa qualche mese e il commissario straordinario della Asl 1 di Sassari approva un bando di gara dove di Settimo non si parla più. Perché? Il Comune, che per realizzare il blocco delle officine protesiche aveva già stanziato 460 mila euro di cofinanziamento e pagato gli espropri (altri 200 mila), l’ha domandato tante volte: «Non ci hanno mai risposto».

Non è andata meglio a Cesare Moriconi, consigliere regionale Pd, sinnaese: quando a guidare la Regione era una Giunta “amica” (quella di Pigliaru) presentò un’interrogazione. Risposte? Zero.

Nel 2016, si legge nella diffida dell’avvocato Salone, “l’Asl di Cagliari, riconoscendo l’impossibilità di perseguire il progetto originario, ha trasmesso alla Regione una proposta di rimodulazione”: trasferire a Settimo, da Cagliari, alcune strutture aziendali. Al Comune stava bene, e ha chiesto un tavolo tecnico: silenzio.

Richiesta ribadita cinque anni fa, quando la Asl ha proposto una nuova rimodulazione: niente di fatto. Da allora il Comune ha battuto i pugni, sollecitato, minacciato: muro di gomma.

Appello al futuro assessore

Ora la Regione si appresta a cambiare guida. Moriconi, che non si è ricandidato e quindi non tornerà in Consiglio ma è dato in corsa per un assessorato, ci crede ancora: «Occorrerebbe verificare se esiste la possibilità di ospitare ancora a Settimo i servizi finalizzati al superamento dell’handicap oppure valutare se rimodulare il tipo di offerta dei servizi alla persona da erogare, anche in coerenza col nuovo Piano regionale dei servizi sanitari. È un impegno che chiediamo al nuovo assessore della Sanità per fare in modo di recuperare un’opera pubblica importante, altrimenti destinata a diventare rudere. Con un grave sperpero di denaro pubblico».

