SuperG, Lara Gut-Behrami fa piangere due italiane 

Soldeu. Gli ultimi superG della stagione a Soldeu sono stati un festival svizzero con vittorie di Lara Gut- Behrami e Marco Odermatt. Ma per l'azzurra Federica Brignone, 2ª a 22 centeimi, è arrivato lo splendido 56° podio in carriera e per l'Italia il 26° stagionale, nuovo record assoluto.

La gara - e con essa anche la sua quarta coppa di superG - è stata invece vinta dalla fuoriclasse Lara Gut- Behrami, al 37° successo in carriera (terza la norvegese Ragnhild Mowinckel). Sfuma la coppa di specialità per Elena Curtoni. La valtellinese, caduta mercoledì in discesa, ha chiuso decima, vittima anche lei soprattutto della lunga parte iniziale della pista Aquila adatta alle scivolatrici. Per un’ottima squadra italiana, anche il 7° posto di Sofia Goggia e l'8° di Marta Bassino: quattro atlete nella top 10.

La gara maschile

Nel superG uomini il fenomenale svizzero Marco Odermatt, al 12° successo stagionale, il 23° in carriera, a soli 25 anni festeggia la coppa di disciplina oltre a quella di gigante e alla sua seconda coppa del mondo. Gli basta un terzo posto nel gigante di domani per chiudere la stagione con più di 2.000 punti in classifica generale e battere il record che da 23 anni appartiene al mitico “Herminator”, il velocista l'austriaco Hermann Maier. Secondo il polivalente austriaco Marco Schwarz, terzo il norvegese Aleksander Kilde, abbracciato a lungo all’arrivo dalla fidanzata Mikaela Shiffrin, 14ª nella sua gara. Miglior azzurro, Dominik Paris 7°, con un centesimo su Mattia Casse, 8°. Oggi alle 12 a Soldeu gara il parallelo a squadre per nazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA