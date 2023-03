SuperG, il meteo  beffa Sofia Goggia  

KVITFJELL. «È stata una gara falsata dal meteo. Ma il nostro è uno sport outdoor. Questo è lo sci e dobbiamo adattarci»: è amareggiata Sofia Goggia per il 4° posto nel superG di Kvitfjell. L’azzurra è stata infatti letteralmente beffata da un meteo pazzo con condizioni accettabili per le prime atlete al via ma diventato poi un inferno di neve e di vento per le successive 20 per trasformarsi subito dopo in un piccolo paradiso senza vento. E così le austriache Nina Ortlieb, prima con il pettorale 31, Stephanie Venier seconda con il 29, e Franziska Gritsch terza con il 26, sono state favorite dal meteo nel frattempo nettamente migliorato. Il pacchetto delle tre austriache ha così buttato giù dal podio una Goggia, straordinaria interprete della prima parte di gara, a lungo al comando ma alla fine solo quarta a 69 centesimi da Ortlieb. Per l’Italia c’è poi il 12° posto di Elena Curtoni che ha lasciato alle spalle tutte le rivali nella corsa per la coppa di superG: l’azzurra resta così al comando con 19 di vantaggio sulla svizzera Lara Gut-Behrami. Tutto si deciderà nell'ultimo superG del 16 marzo alle finali di Soldeu.

