SuperG, Goccia c’è già e Brignone sta crescendo 

CRANS-MONTANA. Ancora un podio - il n.66 in carriera - per Sofia Goggia, seconda per 18 centesimi nel superG di Crans Montana e sempre più leader nella classifica di disciplina. La vittoria, assolutamente a sorpresa, è andata alla 21enne elvetica Malorie Blanc (1’17”34) con l'americana Breezy Johnson terza e capace di negare il primo podio in carriera alla lombarda Roberta Melesi, ottima quarta, miglior risultato in carriera. Delusione per l'incredibile salto dell'ultima porta della trentina Laura Pirovano che era nettamente al comando quando aveva ormai davanti il traguardo. Federica Brignone, alla sua terza gara dopo il ritorno, non ha fatto una discesa perfetta, commettendo tra l'altro un errore che l'ha fatta andare in mezza rotazione perdendo velocità. Ha chiuso al 18° posto ma può guardare con maggior fiducia alla discesa olimpica di domenica prossima. Si gareggerà sulla Olympia delle Tofane dove Goggia ottenne l'anno scorso, il suo ultimo successo in libera.

Oggi gli uomini-jet

Intanto, in vista della discesa maschile di oggi, l’azzurro Mattia Casse è stato il più veloce nell’unica prova cronometrata, disputata ieri mattina, con Florian Schieder sesto. Quella di coppa del mondo di Crans Montana, sarà l’ultima gara prima delle Olimpiadi e la sesta delle nove discese in calendario.

