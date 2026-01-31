VaiOnline
Sci.
01 febbraio 2026 alle 00:59

SuperG, Goccia c’è già e Brignone sta crescendo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

CRANS-MONTANA. Ancora un podio - il n.66 in carriera - per Sofia Goggia, seconda per 18 centesimi nel superG di Crans Montana e sempre più leader nella classifica di disciplina. La vittoria, assolutamente a sorpresa, è andata alla 21enne elvetica Malorie Blanc (1’17”34) con l'americana Breezy Johnson terza e capace di negare il primo podio in carriera alla lombarda Roberta Melesi, ottima quarta, miglior risultato in carriera. Delusione per l'incredibile salto dell'ultima porta della trentina Laura Pirovano che era nettamente al comando quando aveva ormai davanti il traguardo. Federica Brignone, alla sua terza gara dopo il ritorno, non ha fatto una discesa perfetta, commettendo tra l'altro un errore che l'ha fatta andare in mezza rotazione perdendo velocità. Ha chiuso al 18° posto ma può guardare con maggior fiducia alla discesa olimpica di domenica prossima. Si gareggerà sulla Olympia delle Tofane dove Goggia ottenne l'anno scorso, il suo ultimo successo in libera.

Oggi gli uomini-jet

Intanto, in vista della discesa maschile di oggi, l’azzurro Mattia Casse è stato il più veloce nell’unica prova cronometrata, disputata ieri mattina, con Florian Schieder sesto. Quella di coppa del mondo di Crans Montana, sarà l’ultima gara prima delle Olimpiadi e la sesta delle nove discese in calendario.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Il cielo è sempre più rossoblù

Cagliari show: il 4-0 al Verona vale il 12° posto. Allo stadio si scatena la festa 
l Nello sport
Maltempo

Allagamenti, buche e pioggia: nell’Isola è ancora allerta meteo

Quartu tra i Comuni più colpiti, disagi anche a Cagliari 
Roberto Carta
Il caso.

Temporali e neve creano allarme in Barbagia

Giorgio Ignazio Onano
Su Videolina un’intervista al fisico del clima

Arriveranno altri Harry, anche più violenti: «Costruiamo dove si può»

Antonello Pasini: bisogna rilocalizzare  gli insediamenti, ma facciamolo subito 
Nicola Scano
Nuovi mercati

L’ostrica sarda? Una vera perla

In 10 anni la produzione nell’Isola è passata da 5 a 300 tonnellate 
Tania Careddu
22/09/2006-GIGI RIVA VICECOMMISSARIO FGCI - FOTO RETROSPETTIVE
22/09/2006-GIGI RIVA VICECOMMISSARIO FGCI - FOTO RETROSPETTIVE
il racconto

Gigi Riva, mezzo secolo fa si chiuse un’era

Domenica 1 febbraio 1976, un urlo “gela” il Sant’Elia: è la fine della carriera di Rombo di Tuono 
Carlo Alberto Melis
Le storie

«Noi quartesi per scelta, mare e clima da sogno in una città accogliente»

L’ex assessore, la ristoratrice e il musicista in fuga dal caos di Bologna, Berlino e Firenze 
Giorgia Daga