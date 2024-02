SuperG: Brignone seconda, bassino terza 

Anche nei superG l'Italia brilla ovunque collezionando tre podi importanti dalla svizzera Crans Montana alla norvegese Kvitfjell. Le più brave - come succede da tempo - sono state le ragazze della valanga rosa con Federica Brignone 2ª in 1.16.56 e Marta Bassino 3ª in 1.16.65 sulla amatissima pista di Mont Lachaux dove del resto le due campionesse erano reduci della doppietta in discesa. Tra gli azzurri ci pensa Dominik Paris a tenere alto l'onore, terzo sulle umide nevi di Kvitfiell. Per Brignone, beffata di un soffio, questo è il podio n.65 della sua strepitosa carriera mentre per Bassino è il numero 30. Per Dominik è invece il numero 48.

A Crans ha vinto in 1’16”52, con soli 4 centesimi di vantaggio su Brignone (102 cm), l'austriaca Stephanie Venier, al terzo successo in carriera e secondo stagionale dopo la vittoria in discesa a Cortina. In classifica per L'Italia ci sono anche Laura Pirovano 11ª in 1’17”56, Roberta Melesi 13ª in 1’17”72. Soddisfatte le azzurre dopo la positiva trasferta di Crans. «È stato davvero un bel weekend» ha detto Brignone, «anche se mi spiace perché subito dopo la stradina sono andata un po’ lunga e ho dovuto calcare troppo e ho perso tanto tempo per il piano. Poi ho fatto un'ottima parte finale, ma Venier ha fatto una parte centrale eccellente ed è finita davanti». A Kvitfijell invece è arrivato un podio in superG anche per Paris, terzo in 1’09”42 ex aequo addirittura con lo svizzero Marco Odermatt. Ha vinto - 18° successo in carriera e 6° stagionale - l'austriaco Vincent Kriechmayr in 1’09”23 davanti al canadese Jeffrey Read.

