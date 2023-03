Supereroi del fumetto, grande successo 

L’apertura era prevista sino al 30 maggio, ma visto l’enorme successo e la volontà di prorogarla sino al festival “Radici” che si terrà in estate, la mostra sui “Supereroi” al museo del Fumetto, proseguirà sicuramente ancora per qualche mese.

L’iniziativa rientra negli appuntamenti organizzati dal direttore artistico del Midi Bepi Vigna e si avvale delle preziose collezioni di Raffaele Piras e del Centro Internazionale del Fumetto. «Da metà febbraio a oggi - evidenzia con soddisfazione Piras - questa mostra, unica nel suo genere, ha fatto registrare un numero eccezionale di visitatori. Arrivano da ogni parte dell’isola, ma ci sono state presenze anche dalla penisola e di alcuni turisti tedeschi». La capacità di attrazione della mostra è anche data dall’accompagnamento dei brani musicali dedicati ai supereroi.

Sia il direttore Vigna come l’appassionato locale Piras stanno già lavorando a prossimi appuntamenti che, ancora una volta, sono destinanti a catturare un grande l’interesse di persone, gruppi e scolaresche. «Norbello - ricorda sempre Piras - non nasconde infatti l’ambizione di diventare il polo museale della “Nona Arte” in Sardegna, con ulteriori progetti, primo fra i quali una mostra importantissima e ancora singolare sulla nostra terra». ( s. c. )

