Superenalotto, vinti in città 23mila euro 

Ha rischiato di vincere una cifra da capogiro. È mancato un soffio per centrare il 6 vincente, ma il Superenalotto premia comunque Quartu dove è stato centrato un 5 da 23 mila euro. Il concorso è quello di martedì e la tabaccheria fortunata è quella di Michele Zanda in via Fiume dove ieri era festa grande con il solito rincorrersi di voci su chi potrebbe essere il vincitore. Tanti i curiosi che si sono riversati nella tabaccheria che, considerando anche la posizione, nella strada crocevia verso il Poetto, è una meta di passaggio per tantissime persone, non solo quartesi.L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma domani sale a 112,5 milioni di euro.

È la prima vincita di quest’anno in città, ma già il 2025 era stato un anno da ricordare. A febbraio con un Gratta e vinci acquistato nella ricevitoria tra via Vico e via Trieste una giocatrice non abituale aveva incassato 2 milioni di euro e poco qualche mese dopo la dea bendata aveva baciato la tabaccheria delle sorelle Michela e Valentina Mucelli, in via Garibaldi, nel cuore del Fuso di Cepola in pieno centro storico dove erano stati vinti 500 mila euro da un operaio con un Gratta e vinci da 5 euro tagliando Doppia sfida a tre importi uguali.

RIPRODUZIONE RISERVATA