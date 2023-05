Superenalotto,  scommettitore si porta a casa 60mila euro  

Il Superenalotto torna a regalare soldi in città. Nella ricevitoria di piazza San Benedetto un fortunato scommettitore ha centrato un “4” e un “4SS” con una schedina da pochi euro portandosi a casa quasi 60mila euro, per la precisione 58.925 e spiccioli.

La giocata è stata effettuata nella tabaccheria di Roberto De Luca, al civico 8 della piazza, che giura di non sapere chi sia il vincitore. «Non si è ancora presentato nessuno per riscuotere la vincita – racconta De Luca -. Ancora non mi è stato comunicato da Sisal, suppongo che mi verrà comunicato nelle prossime ore».

Poi aggiunge: «Non ho nemmeno idea di chi possa essere. Spero davvero che il fortunato sia una persona bisognosa e che questa vincita possa essere un grande aiuto per la sua famiglia. Certamente fa piacere che ci sia una grossa vincita da noi e spero che la persona si sia accorta di aver vinto. Ricordo quando diversi anni fa nessuno venne a ritirare una grossa vincita. Sarebbe un vero peccato».

Intanto anche in città cresce la febbre per la prossima estrazione del Superenalotto il cui jackpot è fissato a 28,8 milioni di euro.

