Superenalotto, Isola a bocca asciutta  

Nel bar di Atripalda, dove ora sono stati vinti oltre 25 milioni sui complessivi 371 del jackpot, alcuni anni fa sono state incassate due vincite da un milione e 100 mila euro con un biglietto costato 7 euro. Dal Sud si sale dritti al nord e si arriva a Codroipo, Udine, che con cinque quote vinte su 90 è il secondo comune d'Italia più fortunato al Superenalotto; primato condiviso con Montecassiano (Macerata). Il Friuli Venezia Giulia si aggiudica nove quote (come Sicilia e Calabria), secondo posto dopo la Campania.

Dopo 635 giorni il Superenalotto ha assegnato il montepremi più alto di sempre e ora da nord a sud è caccia al 90 fortunati che, scommettendo solo 5 euro, sono diventati milionari. E così da Atripalda, in provincia di Avellino, a Codroipo, in quella di Udine, è scattata la corsa a capire chi si dividerà il montepremi complessivo di oltre 371 milioni. La Campania risulta essere la regione più fortunata con ben 14 vincite milionarie e con ben sei quote, da oltre quattro milioni di euro di vincita ciascuna, tutte acquistate al “Paradiso delle Stelle”, un bar tabacchi di Atripalda, nell'Avellinese. «Non ho idea di chi possano essere stati i vincitori», dice Armando, il proprietario. Al momento, di loro, nessuna traccia: né un messaggio anonimo, né una telefonata.

La dea bendata, arrivata in sedici regioni italiane col 6 dei record al Superenalotto, non ha baciato la Sardegna. Neanche un centesimo dei 371 milioni di euro divisi tra novanta fortunati giocatori che hanno scommesso 5 euro ciascuno su un sistema attraverso la bacheca Sisal, portando a casa ciascuno circa 4 milioni di euro. L’Isola, assieme a Valle d'Aosta, Molise e Basilicata, è rimasta dunque fuori per questo giro, e se le recenti piccole vincite sono state diverse, va ricordato che la fortuna aveva portato l'ultimo 6 in Sardegna il 7 luglio 2020, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari.

La mappa d’oro

Il primato

I clienti abituali

Sono noti al titolare del bar che ha venduto i biglietti, due dei 5 neo milionari di Montecassiano: «Sono clienti abituali - dice la signora Barbara -, due giovani lavoratori con famiglia: un premio nel posto giusto». Tra le città fortunate ci sono anche Città di Castello, in Umbria, Pescara e, sempre in Abruzzo, Penne; Messina, Genova. Sono cinque, invece, in Emilia-Romagna.

