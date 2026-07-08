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Bolotana
09 luglio 2026 alle 01:05

Superenalotto C’è un cinque 

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Non si può definire un colpo grosso, ma il cinque al Superenalotto, centrato a Bolotana, ha comunque portato nel paese una buona vincita, che si aggira attorno ai 18 mila euro. La schedina è stata giocata nel "Bar da Gigi", di Gigi Sechi, nella ricevitoria al numero 97 di via Stazione. Il fortunato, anonimo giocatore, ha centrato una delle quote vincenti dell'ultimo concorso, quindi un cinque. Nel paese subito è scattata la caccia al vincitore. Nessuno lo sa, neanche il titolare della ricevitoria, che comunque nel suo locale accoglie tanta gente, anche persone di fuori. «Sono comunque contento - dice il sindaco, Francesco Manconi - perchè il nostro paese ha tanto bisogno. Spero che il vincitore sia una persona del paese. (f. o.)

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