Supercoppa, oggi Tt Sassari-Marcozzi 

La Supercoppa di tennistavolo maschile è l’epilogo di una stagione indimenticabile per il movimento in Sardegna. L’ultimo atto del 2024-25 è la sfida di stasera tra TT Sassari e Marcozzi (Palestra Corso Cossiga ore 19), un mese dopo la vittoria in Supercoppa femminile del Quattro Mori. Sassari vi arriva da campione d’Italia, la Marcozzi quale vincitrice della Coppa Italia. È una sfida che si ripete. Il TT Sassari nel suo cammino verso lo scudetto eliminò la Marcozzi in semifinale per poi sconfiggere Messina in finale. Risultato opposto in Coppa, la Marcozzi vinse il derby in semifinale e trionfò con Servigliano. Non finisce perché quarantotto ore dopo, TT Sassari e Marcozzi saranno di fronte ancora a Sassari per la quinta di campionato, dove il trio di Santona comanda a punteggio pieno, e i cagliaritani sono attardati dopo tre sconfitte, ma rinfrancati dal passaggio del turno in Europe Cup.

Ieri al Palatennistavolo per la terza giornata della A1 femminile, il Quattro Mori ha battuto 3-1 il TT Sassari, con due punti di Chasselin e uno di Plaian, al rientro dopo un infortunio. Sassari (punto di Ciobanu) viene sorpassato in testa alla classifica dal Castelgoffredo, che lunedì ha battuto 3-0 il Muravera. La squadra del Sarrabus ha schierato tre atlete del 2008, Seu, Minurri e Sanchi.

RIPRODUZIONE RISERVATA