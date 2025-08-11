VaiOnline
Il caso.
12 agosto 2025 alle 00:51

Supercoppa, il Psg fa fuori Donnarumma 

L’acquisto del portiere Lucas Chevalier con un contratto per i prossimi cinque anni era un segnale, il commento del club sul nuovo arrivato («è a suo agio sulla linea di porta, nei duelli, nelle uscite ed è pure dotato di un ottimo gioco con i piedi») il preludio al benservito. Che puntualmente è arrivato ieri. Non inatteso, forse, ma comunque fragoroso. Luis Enrique, allenatore del Psg campione d’Europa, non ha convocato Gianluigi Donnarumma per la Supercoppa europea contro il Tottenham in programma domani nello stadio di Udine.

Una decisione clamorosa che sancisce la rottura col numero 1 e capitano della Nazionale italiana nonostante le grandi parate decisive nel successo della Champions League pochi mesi fa, la prima nella storia del club francese. Donnarumma rischia di restare appiedato proprio nell’anno che, nelle speranze dei tifosi, porterà nuovamente gli azzurri al Mondiale dopo un’assenza lunga due edizioni.

All’origine del provvedimento forse anche il mancato rinnovo del contratto da parte dell’estremo difensore, candidato tra l’altro al titolo di miglior portiere da France football nonché unico italiano nella lista dei 30 papabili per il Pallone d’oro, con la volontà del club di non perderlo a parametro zero. Ora il giocatore dovrà guardarsi intorno. Potrebbero arrivare offerte dalla Premier League, con il Chelsea e le due squadre di Manchester in prima fila.

