Superbonus, via libera del Senato 

Tra accuse e controaccuse, veti e contro veti, alla fine il decreto legge con la stretta sul Superbonus ottiene il via libera del Senato. Ma resta la tensione nella maggioranza. Il provvedimento per il quale il governo ha ottenuto la fiducia, anche con i voti di Forza Italia, è stato approvato a Palazzo Madama con 101 sì, 64 no, nessun astenuto. E ora arriverà alla Camera con un iter blindato, perché entro il 28 maggio dovrà avere il via libera definitivo. Certo, se la spaccatura della maggioranza, con l’astensione degli azzurri in commissione Finanze, può sembrare rientrata con questo esito, il nervosismo è ancora evidente: «Se la Lega avesse fatto solo la metà di quello che ha fatto FI, avrebbero dato tutti addosso a Salvini dandogli dell’irresponsabile», è la battuta, captata dai cronisti, del capogruppo della Lega in Senato Massimiliano Romeo.

Meno ironico l’intervento del presidente della Commissione Finanze Massimo Garavaglia: «Non è stato facile. Il gruppo di FI non solo si è astenuto sull’emendamento governativo ma ha anche votato con l’opposizione. Nonostante questo, l’emendamento è stato approvato». Ha fatto bene il ministro Giorgetti, il commento di Garavaglia: «Margini così ristretti in commissioni che decidono di miliardi non vanno bene, perché un solo voto aumenta il potere di ricatto e aumenta il potere delle lobby». Insomma, la Lega ha mostrato le crepe. E a cancellare i dissapori non basta una foto, postata dal renziano Luigi Marattin, che ritrae insieme allo stadio il leader di FI e vicepremier Antonio Tajani e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. «Sul Superbonus continuiamo ad avere molte perplessità e siamo contro ipotesi di legge retroattiva», ha affermato Tajani, ma «non viene meno la fiducia nel governo». Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha rimarcato il buon risultato: «Né la maggioranza né il governo sono mai stati in discussione».

Compatta la bocciatura dalle opposizioni. Se Italia Viva aveva dato una mano all’esecutivo votando a favore, ieri ha negato la fiducia: «Non siamo la stampella del governo, siamo la stampella degli imprenditori italiani», le parole di Matteo Renzi. Attacco netto anche dal capogruppo Pd Francesco Boccia: «Abbiamo assistito alla guerra tra Lega e Fi». «Siamo al redde rationem», ha detto il leader di Azione Carlo Calenda. La vera stoccata è arrivata dall’Abi: «Le banche sono state il primo acquirente di questi crediti e quindi siamo rimasti sorpresi da una norma imprevista e imprevedibile che ha anche un effetto retroattivo», ha osservato il presidente Patuelli, spiegando che si tratta di una norma, «piena di combinati disposti che sono sabbie mobili».

