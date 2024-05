Superbonus, tensione alle stelle 

Si alza il livello dello scontro all'interno della maggioranza, e del Governo, sull'emendamento al Superbonus e sull'introduzione della sugar tax a luglio. Con un botta e risposta ad alta tensione fra il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che deve porre un argine al «Vajont», la valanga dei bonus edilizi che gonfia il debito pubblico, e dall'altra il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani.

Questi, dopo un crescendo di repliche a distanza, alla fine della mattina si affretta a spiegare che Giorgetti «è un caro amico, ottimo ministro» e che «per un emendamento il governo non traballa» A FI non piace la retroattività che colpisce imprese e istituti finanziari, con una stretta che impone fin da inizio 2024 la detrazione in dieci anni andando a intervenire su situazioni già definite. Con la criticità, per le banche, dei crediti del superbonus non più compensabili con debiti previdenziali.

Sull'emendamento “notturno” la polemica parte fin dalle prime ore della mattina ampliando le tensioni già emerse alla vigilia. «Voglio vederci chiaro nel nuovo testo» sul superbonus che è stato presentato dal ministero dell'Economia, esordisce Tajani. Il leader di Fi ascolterà domani «i rappresentanti delle varie categorie». Parole, quelle di Tajani, che innescano un botta e risposta con Giorgetti, che ribatte: «Tajani, quando leggerà l'emendamento, capirà il buonsenso che l'ha ispirato, credo che se ne farà una ragione anche lui». A stretto giro arriva la controreplica di Tajani che solleva un interrogativo sul voto parlamentare: «Anche il ministro Giorgetti se ne farà una ragione», prima di votare in Parlamento un emendamento «che non è del Governo ma è del ministero, noi vogliamo valutare se rispetta le regole fondamentali della nostra civiltà giuridica».

Mentre l’opposizione attacca, sopraggiunge il tema della plastic e sugar tax. La prima è rinviata al 2026, mentre la seconda partirà a luglio di quest'anno con aliquote ridotte del 50% che saliranno poi nel 2026. Una scelta su cui in serata arriva una netta presa di posizione di FI con Paolo Barelli e Raffaele Nevi: «Sul metodo ci dispiace constatare che anche su questo argomento non c'è stato nessun confronto preventivo. Nel merito, in occasione dell’approvazione della legge di bilancio avevamo già indicato la necessità di un rinvio della cosiddetta sugar tax, e così era stato concordato con maggioranza e Governo».

