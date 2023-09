«Superbonus, subito un’alternativa» 

«Nell'immediato occorrono misure alternative al Superbonus 110% per non perdere il 30% dei posti di lavoro, per il futuro occorre una programmazione condivisa con gli altri settori economici della Sardegna»: così il presidente di Ance Centro-Nord Sardegna Silvio Alciator. Il traguardo dei 75 anni compiuti dall'Associazione dei costruttori edili verrà celebrato con una tavola rotondo giovedì alle 18 nel Palazzo della Provincia. Coinvolti istituzioni pubbliche, locali e regionali, istituti di credito, imprese e rappresentanze sindacali di categoria in un incontro che farà il punto sul comparto in particolare (ci sarà anche la presidente nazionale Ance Federica Brancaccio) e in generale sullo stato di salute del territorio.

Il leader

Il presidente Alciator spiega: «La tavola rotonda serve per discutere senza posizioni preconcette e senza difendere interessi specifici, noi vogliamo aiutare a creare un modello che fra 50 anni veda la Sardegna ancora viva economicamente. Sono preoccupanti i segnali che arrivano dall'inversione di trend nel settore edilizio dovuto al rallentamento delle politiche di riqualificazione energetica». E qui una stoccata al Governo: «Contrariamente a quanto dicono i ministri, i dati di Nomisma evidenziano che il Superbonus al 30 luglio 2033 aveva prodotto oltre 200 miliardi di maggiori valori e un risparmio di 30 miliardi di euro sulla bolletta energetica contro i 112 miliardi che sono gli impegni complessivi di spesa, ma lo Stato ha rimborsato solo 23 miliardi. Senza scordare il maggiore gettito delle accise perché col Superbonus le imprese hanno lavorato di più anche coi mezzi di trasporto».

Il futuro

Oltre all'immediato problema per il comparto, l'Ance guarda al futuro dell'Isola che nel 2070 avrà perso il 40% della popolazione e avrà grandi difficoltà a garantire la qualità dei servizi. «Pensiamo non solo all'edilizia, dobbiamo fare tutti insieme una programmazione, determinare la scelta strategica condivisa della Sardegna, sostenibile anche economicamente. Lo chiediamo da anni e poi come cambiano le Giunte cambiano anche le scelte. Prima si decide la strategia, poi si fa la legge urbanistica, non il contrario».