«Superbonus stroncato, il Governo se ne pentirà» 

Il rappresentante degli industriali cerca di descrivere l’entità del potenziale disastro: «Tanto per spiegare la questione, lunedì la consulta delle professioni, ovvero i rappresentanti dell’intera filiera edile incontrerà il prefetto di Sassari per dar conto di un’emergenza sociale per i tutti i territori che va ben oltre quella economica».

Ecco perché rabbia e delusione sono ormai intrecciate così strette da non distinguersi nell’animo di imprenditori e proprietari di immobili, oggi di certo meno incentivati ad aprire cantieri e ristrutturare casa in chiave ecosostenibile. «Si pentiranno presto di ciò che hanno fatto», dice amareggiato Silvio Alciator, dell’Ance, l’associazione che riunisce i costruttori affiliati a Confindustria: «L’apertura di nuovi cantieri ha registrato da tempo una brusca frenata e fra pochi mesi, quando migliaia di lavoratori dovranno essere licenziati e altrettante imprese saranno costrette a chiudere per mancanza di liquidità, il Governo capirà quanto fosse importante per la nostra economia il Bonus 110%».

Cronaca di un disastro annunciato. I panni dei “portasfortuna” non vogliono certo indossarli, ma per molti impresari edili della Sardegna il destino del Superbonus sembra ormai segnato. La riduzione degli incentivi fiscali dedicati alla riqualificazione degli immobili e lo stravolgimento di regole e scadenze approvato dal Parlamento secondo molti di loro ha infatti messo una pietra tombale a un provvedimento che in circa due anni di regime è riuscito a creare solo nell’Isola decine di migliaia di posti di lavoro e miliardi di euro di Pil, riuscendo nell’impresa di rivitalizzare un comparto reduce da una crisi pluri-decennale. Un boom quasi improvviso che rischia quindi di trasformarsi in crac con altrettanta rapidità, creando però danni che potrebbero risuonare per anni.

Cronaca di un disastro annunciato. I panni dei “portasfortuna” non vogliono certo indossarli, ma per molti impresari edili della Sardegna il destino del Superbonus sembra ormai segnato. La riduzione degli incentivi fiscali dedicati alla riqualificazione degli immobili e lo stravolgimento di regole e scadenze approvato dal Parlamento secondo molti di loro ha infatti messo una pietra tombale a un provvedimento che in circa due anni di regime è riuscito a creare solo nell’Isola decine di migliaia di posti di lavoro e miliardi di euro di Pil, riuscendo nell’impresa di rivitalizzare un comparto reduce da una crisi pluri-decennale. Un boom quasi improvviso che rischia quindi di trasformarsi in crac con altrettanta rapidità, creando però danni che potrebbero risuonare per anni.

Sconforto

Ecco perché rabbia e delusione sono ormai intrecciate così strette da non distinguersi nell’animo di imprenditori e proprietari di immobili, oggi di certo meno incentivati ad aprire cantieri e ristrutturare casa in chiave ecosostenibile. «Si pentiranno presto di ciò che hanno fatto», dice amareggiato Silvio Alciator, dell’Ance, l’associazione che riunisce i costruttori affiliati a Confindustria: «L’apertura di nuovi cantieri ha registrato da tempo una brusca frenata e fra pochi mesi, quando migliaia di lavoratori dovranno essere licenziati e altrettante imprese saranno costrette a chiudere per mancanza di liquidità, il Governo capirà quanto fosse importante per la nostra economia il Bonus 110%».

Il rappresentante degli industriali cerca di descrivere l’entità del potenziale disastro: «Tanto per spiegare la questione, lunedì la consulta delle professioni, ovvero i rappresentanti dell’intera filiera edile incontrerà il prefetto di Sassari per dar conto di un’emergenza sociale per i tutti i territori che va ben oltre quella economica».

Si cambia

Il nuovo corso per il Superbonus proseguirà identico al passato solo per i proprietari di villette che hanno completato almeno il 30% dei lavori. Chi invece vorrà aderirvi da quest’anno avrà diritto a detrazioni pari al 90% del costo degli interventi (e non più 110%). Soglia che calerà al 70% nel 2024 e infine al 65 nel 2025, ultimo anno di validità dell’incentivo. Per di più la cessione dei crediti non potrà essere più fatta (per la stragrande maggioranza degli interventi) tramite sconto in fattura. Le detrazioni dovranno infatti necessariamente essere scaricate nella propria dichiarazione dei redditi spalmati fino a 10 anni.

Novità più che sufficienti, secondo le imprese del comparto, per affossare il futuro del bonus. «Ci hanno illuso di voler far rialzare un settore nevralgico come quello delle costruzioni e ora invece ci ammazzano lentamente», protesta Andrea Virdis, presidente dell’Aniem, la sigla dei costruttori di Confapi. «Ci hanno fatto comprare attrezzature e materiali. Ci hanno spinto ad assumere decine di migliaia di operai con la prospettiva di poter lavorare con regole chiare per anni e adesso, dopo che ci hanno fatto correre a 100 all’ora ci fanno schiantare all’improvviso».

Virdis lo ripete da mesi, da quando il nuovo Governo ha annunciato il ko al Bonus 110%, ma ora che tutto sembra definitivo non può contenere l’esasperazione. «Siamo una categoria che ha vissuto anni di crisi nera, ma che è sempre stata abituata a rialzarsi. Col Superbonus Roma ci vuole morti. Ci sta dando il colpo di grazia pensando di fare il bene per il Paese. Senza ricordarsi però che in questi ultimi anni l’edilizia ha creato occupazione, ridotto al minimo il lavoro nero e generato miliardi di euro di Pil».

Futuro

Inevitabilmente il pensiero si proietta al futuro: «I nuovi cantieri sono fermi, e non è una novità. Chi mai vorrà infatti d’ora in poi ristrutturare casa con incentivi ridotti e l’obbligo di sostenere in anticipo tutto l’ammontare dei lavori? Fra poco capiranno che grande errore stanno commettendo. Quando migliaia di operai resteranno a casa e altrettante imprese chiuderanno per mancanza di liquidità sarà forse troppo tardi».

Erika Collu, segretaria regionale della Cgil-Fillea, conferma la crisi che non vede vie d’uscita. Non a caso il sindacato sardo, insieme alla Feneal Uil, saranno in piazza Cagliari, in contemporanea con decine di città in Italia per manifestare in sostegno del comparto: «L’obiettivo del nuovo Superbonus è incomprensibile», dice. «Non garantisce sviluppo alle imprese e ai lavoratori e non spinge verso la riqualificazione energetica degli immobili che ne avrebbero più bisogno, quelli popolari o delle periferie, di proprietà di cittadini senza capienza fiscale o dai redditi medio bassi. La misura si tradurrà in una bomba occupazionale che metterà in ginocchio le imprese del settore e tutto l’indotto»

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata