Superbonus spalmato su 10 anni 

Via libera della commissione Finanze del Senato all'emendamento del Governo al decreto superbonus, approvato con il voto favorevole di Iv e l'astensione di Forza Italia. L’emendamento introduce dal 2024 l'obbligo per le spese sostenute con il Superbonus a spalmare le detrazioni su 10 anni, anziché su 4. La modifica contiene tra l'altro anche novità per le banche e gli istituti finanziari che per le compensazioni eseguite dal 2025 non potranno più compensare i crediti del Superbonus con i debiti previdenziali. Arrivano inoltre un fondo da 35 milioni per il 2025 per gli interventi in altre aree colpite da terremoti e 100 milioni per quelli relativi al Terzo settore. È previsto inoltre il coinvolgimento dei comuni nei controlli ai cantieri del Superbonus con un ritorno del 50% degli incassi. L'emendamento rinvia infine l'introduzione della plastic tax al luglio 2026.

I lavori

Aumenta da 19 a 20 il numero dei componenti della commissione Finanze del Senato che sta esaminando il decreto superbonus. Lo riferiscono le opposizioni spiegando di aver ricevuto una comunicazione dal presidente del Senato. «La maggioranza aumenterà di un componente - spiega il senatore Stefano Patuanelli M5s - è una facoltà che si ha» e si fa quando cambiano gli equilibri, ma «va prima comunicata all'aula. Quindi è una forzatura politica ma è anche regolamentare». Il senatore aggiunto, riferiscono le opposizioni, dovrebbe essere Salvatore Salemi di Fdi.

Il blitz

«Ormai siamo di fronte a una soap opera di bassissima lega. Dopo i litigi dei giorni scorsi sul Dl Superbonus, oggi ascoltiamo il ministro Tajani minacciare di non votare in Commissione finanze del Senato il provvedimento se resterà l'emendamento Giorgetti che prevede la retroattività parziale dell'obbligo di spalmare le detrazioni fiscali su 10 anni. Un momento dopo assistiamo a una maggioranza che, per evitare di andare sotto in Commissione, prova ad aumentare i membri della stessa Commissione finanze con un trucchetto da stazione ferroviaria. E Giorgetti ha ancora il coraggio di parlare di Superbonus come droga o come slavina. Qui l'unica slavina per gli italiani è l'Esecutivo Meloni», afferma in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S e coordinatore del Comitato pentastellato su economia, lavoro, imprese, e membro della commissione Finanze.

Ma per il presidente del Senato Ignazio la Russa, la modifica dei componenti della commissione «è una cosa che appartiene alla volontà dei gruppi».

Intanto è stato raggiunto l'accordo per posticipare l'avvio della sugar tax al primo luglio 2025. Lo conferma il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, spiegando che «su questo è stato raggiunto un accordo».

«È una nostra vittoria», commenta il capogruppo di FI al Senato Maurizio Gasparri.

