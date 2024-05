Superbonus, sequestrati 600mila euro 

L’accusa è quella di indebita percezione di erogazioni pubbliche, ma ci sono anche il falso e la falsa fatturazione, per aver certificato operazioni inesistenti sul Superbonus 110%, così da ottenere un credito d’imposta non dovuto per oltre 610 mila euro. Al termine di lunghe e complesse indagini da parte della Guardia di Finanza, il pubblico ministero Enrico Lussu ha chiesto e ottenuto un sequestro preventivo per oltre seicentomila euro nei confronti di un’impresa e di una decina di indagati: impresa, tecnico e proprietari di case che avevano avuto accesso al bonus.

Sequestro e indagati

Il sequestro è stato firmato dal giudice per le indagini preliminari Elisabetta Patrito nei confronti di alcuni degli indagati: una decina in tutto. Nel registro degli indagati - al termine dell’indagine della Tenenza di Muravera della Guardia di Finanza - sono finiti i vertici della R. P. System di Riccardo Pilia, impresa di San Vito che avrebbe effettuato gli interventi, assieme al geometra nuorese Giovanni Alberto Saba. Guai giudiziari in vista anche i proprietari delle case che avrebbero avuto accesso all’incentivo statale: Luciana Cauli (San Vito), Marica Massai (San Teodoro), Alessia Palmas e MArco Morini (Capoterra), Grazia Marras e Salvatore Mario Deiana (San Teodoro), Antonio Saba (Nuoro) e Carlo Tronu (Capoterra).

L’inchiesta

Quella emersa ieri con il sequestro di beni eseguito dai finanzieri è la prima inchiesta sarda che riguarda il Superbonus 110%. L’attività degli investigatori si è concentrata sull’attività dell’impresa edile che, però, lavorava in tutta la Sardegna. Gli accertamenti sarebbero nati da una verifica fiscale svolta nei confronti della società, che opera nel settore della realizzazione di impianti civili. Per il momento si tratta solo di ipotesi, ma la Procura sembra essere convinta che siano stati generati, attraverso delle fatturazioni per falsi interventi, dei crediti d’imposta inesistenti per centinaia di migliaia di euro. Lavori certificati come nuovi che, però, i finanzieri ritengono essere già presenti negli immobili, oppure con materiali più economici rispetto a quelli indicati.

Gli accertamenti

Il pm Lussu, viste le carte, ha chiesto al giudice un sequestro di beni finalizzato poi alla confisca. Le fatture che la Procura di Cagliari ritiene inesistenti avrebbero prodotto anche una indebita monetizzazione con l’incasso di oltre 550.000 mila euro. Insomma, in qualche caso il credito maturato con lo Stato sarebbe già stato riscosso. Il Gip Patrito ha così emesso un decreto di sequestro preventivo per l’importo di oltre seicentomila euro: conti correnti, abitazioni e diversi automezzi nella disponibilità del titolare della ditta individuale e del tecnico che avrebbe effettuato le relazioni. Bloccati – fanno sapere dalla Guardia di Finanza - anche i crediti d’imposta non ancora compensati per un importo di 366.411 euro.

