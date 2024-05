Superbonus, scontro Tajani-Giorgetti  

Sale la tensione sull'obbligo di spalmare i crediti del Superbonus su 10 anni. Dopo l'allarme lanciato da banche e imprese, che quantificano in almeno 16 miliardi i lavori interessati, scoppia lo scontro anche all'interno della maggioranza. Ad accenderlo è il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, che va all'attacco della norma annunciata dal ministro dell'Economia, il leghista Giancarlo Giorgetti. La polemica scoppia mentre ancora si attende l'arrivo in commissione Finanze al Senato dell'emendamento del Governo al decreto Superbonus con l'annunciata stretta.

Forza Italia: perplessità

Con il testo ancora in via di definizione sul tavolo dei tecnici del Mef, Tajani accende la miccia. «Ho qualche perplessità sulla retroattività dell'ultima proposta del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti», dice Tajani alla platea del Family Business Forum a Lecco. «Come Forza Italia vogliamo ascoltare le imprese e le banche per capire se ci sono dei danni o se bisogna intervenire in Parlamento per fare delle proposte, fermo restando l'intervento indispensabile per fermare i danni del superbonus», aggiunge l'azzurro, esprimendo dubbi anche sul passaggio dei rimborsi da quattro-cinque a dieci anni: «Forse sono troppi".

La replica del leghista

Ma il titolare del Tesoro non ci sta e replica lapidario: «Io ho una responsabilità e difendo gli interessi dell'Italia come ministro delle finanze. Chiaro?». Poi in serata il richiamo alla cautela: «Aspettate i testi, non le fantasie», sottolinea Giorgetti, «stiamo parlando di fantasie che leggo sui giornali, sui siti che io non conosco. Lo dite voi», dice ai cronisti, senza invece rispondere a chi gli chiedeva se si fosse chiarito con Tajani.

Centrosinistra cauto

Perplessità sulla retroattività arrivano anche dall'opposizione, con il leader di Azione Carlo Calenda che consiglia a Giorgetti «grande prudenza» Mentre il Dem Francesco Boccia dà il benvenuto a Tajani e a FI all'opposizione. La capogruppo del Pd in commissione Cristina Tajani fa notare le tensioni del centrodestra: «Mi sembra evidente che la maggioranza è in difficoltà a trovare una quadra».

