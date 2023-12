Superbonus, richiedenti a loro insaputa 

Non hanno mai attivato la procedura per il Superbonus 110, ma hanno scoperto che qualcuno lo sta facendo a nome loro. Per diversi olbiesi una normale verifica nel cassetto fiscale (il servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali. ossia dati anagrafici, dichiarazioni fiscali e dati dei rimborsi) ha portato una amara sorpresa. Le vittime di quella che è stata classificata come truffa aggravata, risultano ora impelagate nei pasticci del Superbonus a loro insaputa. La procedura, con tutto il complesso corredo di documentazione, autorizzazioni e firme dei candidati (a loro insaputa) è partita da tempo ed in corso. Le presunte vittime del raggiro sono dentro il pasticcio sino al collo e si sono rivolte subiuto alla Guardia di Fiananza di Olbia. Così è partita l’inchiesta olbiese sul Superbonus. I militari coordinati dal capitano Carlo Lazzari, stando a indiscrezioni, sono andati oltre le denunce presentate da alcuni studi legali di Olbia e ora spuntano altre truffe collegate al 110.

Gli indagati

Sempre stando al poco che trapela dagli uffici della Procura di Tempio ci sarebbero già una decina di indagati. Si parla di consulenti, professionisti, tecnici e impresari che avrebbero già incassato considerevoli somme di denaro grazie al raggiro del Superbonus. Non ci sono soltanto gli iter avviati utilizzando i dati anagrafici e fiscali di olbiesi del tutto ignari dell’operazione.

Cantieri fantasma

Stando alle indagini in corso alcuni proprietari di immobili a Olbia hanno siglato contratti per lavori di efficientamento energetico e ristrutturazioni, con l’installazione di pannelli fotovoltaici, colonnine per la ricarica di auto elettriche e altre opere importanti e costose. Una volta effettuata la stima dell’importo dei lavori, alle vittime è stato chiesto un consistente acconto (le somme sono nell’ordine delle decine di migliaia di euro). ll problema è che gli interventi sugli immobili previsti dal Superbonus non sono mai stati realizzati. O meglio, in alcuni casi è stato aperto un cantiere con posizionamento di un ponteggio che è ancora al suo posto senza che un solo operaio ci abbia messo piede. In altri casi, i presunti truffatori non hanno neanche fatto finta di iniziare il lavoro. Le indagini sono in corso e non sono esclusi provvedimenti a breve.

