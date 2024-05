Superbonus, resta l’incertezza 

Alla fine la sugar tax potrebbe slittare ancora. Dopo un weekend di scontro aperto dentro il governo e la maggioranza, potrebbe essere questo un punto di caduta per evitare lo strappo di Forza Italia, sulle barricate non solo per sventare l’entrata in vigore della tassa sulle bevande zuccherate già a partire da luglio ma soprattutto per riscrivere la norma retroattiva sul Superbonus pensata dal Mef come ennesimo intervento per ridimensionare l’impatto «devastante» sui conti.

Le rate spalmate

“Spalma-detrazioni” per le spese del superbonus sostenute nel 2024 da ripartire in dieci anni. Stop, dal 2025, alla facoltà per le banche di compensare con i debiti previdenziali le rate legate ai crediti di imposta. Taglio del bonus ristrutturazioni e nuovi fondi perduti per 135 milioni per terremotati e terzo settore. Controlli dei Comuni estesi a tutte le agevolazioni. Questi i punti sui quali ruota l’emendamento del governo al decreto Superbonus, con un’aggiunta che fa slittare la plastic tax, mentre per quella sugli zuccheri dovrebbe essere confermata al 2024. Con l'emendamento del governo, le rate per ottenere le detrazioni fiscali maturate grazie agli interventi effettuati dal 2024 con i bonus edilizi passano da 4 a 10 anni. Significa che ci vorranno sei anni in più per ottenere il rimborso di quanto speso per la riqualificazione energetica di un edificio. Lo spalma-crediti vale per tutti gli interventi effettuati nel 2024 e nel 2025 con il Superbonus e il bonus barriere architettoniche. Per il Superbonus l'aliquota nel 2024 è del 70%, mentre nel 2025 scenderà al 65%.

Il braccio di ferro

«Niente nuove tasse, che siano sugar o patrimoniale», avvisa Antonio Tajani. Senza considerare che la retroattività, come scrive FI nelle proposte di modifica, sarebbe «incompatibile con i principi dettati dall’ordinamento tributario». Il no all’applicazione retroattiva delle detrazioni in 10 anni (anziché 4 o 5) e del divieto per banche e intermediari di compensare i crediti fiscali legati ai bonus edilizi con i debiti previdenziali, si traduce infatti in un pacchetto di sub emendamenti depositati dal suo partito in Senato, dove tra oggi e domani la commissione Finanza vorrebbe chiudere l'esame per non fare slittare a oltre giovedì il voto finale dell'Aula. Gli azzurri chiedono lo stop alla retroattività, proponendo che le detrazioni in 10 anni scattino una volta che il decreto, rivisto e corretto, sarà diventato legge.

RIPRODUZIONE RISERVATA