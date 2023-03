Superbonus, più tempo per i crediti del 2022 

In attesa che banche e assicurazioni ricomincino ad acquistare i crediti maturati dai bonus edilizi, alleggerendo famiglie e imprese che hanno bisogno di liquidità, il Governo si muove per dare un po’ più di tempo a chi non è riuscito ancora a cedere quelli maturati nel 2022. E che si ritrova dietro l'angolo la scadenza del 31 marzo, data entro cui la cessione va comunicata all'Agenzia delle Entrate, pena la decadenza.

Aprendo adesso una nuova pratica di cessione in banca, non ci sarebbero i tempi tecnici per la verifica e la successiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il termine fissato dalla legge, e non prorogabile. Per questo, secondo quanto si apprende, il Governo consentirà di iscrivere il credito sulla piattaforma dell’Agenzia fin dal momento in cui viene preso in carica dalla banca. La soluzione era stata individuata nei giorni scorsi dal relatore del dl sulla cessione dei crediti Andrea de Bertoldi (Fdi), soddisfatto delle aperture del governo anche su edilizia libera, sismabonus e case popolari.

Il problema dei crediti incagliati resta comunque il più urgente perché, ricorda l'Ance, le imprese hanno uno stock di 19 miliardi di euro che può potenzialmente mandare in fallimento 32.000 aziende che danno lavoro a 170.000 dipendenti, senza contare l'indotto. Il braccio di ferro tra banche, governo e Agenzia delle Entrate continua.

