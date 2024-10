Superbonus per tre case su cento 

È meglio spendere 123 miliardi di euro pubblici per rimodernare il 4 per cento delle case private italiane (una ogni 25), spesso di famiglie ricche o seconde case, o costruire 1,2 milioni di nuove case popolari? Con i 123 miliardi spesi per il Superbonus 110%, la prima cosa è stata fatta e la seconda si sarebbe potuta fare: 1,2 milioni di case popolari nuove vuol dire quattrocentomila in più rispetto a quelle che ora esistono. La Cgia (Associazione artigiani e piccole e medie imprese) di Mestre, che conduce ogni settimana uno studio interessante e solido, perde un po’ di aplomb e demolisce il Superbonus 110%.

Critiche a tutto campo

Da quelle parti, nulla della misura è piaciuto: nemmeno i risultati ambientali, definiti «modesti» in quanto la riduzione delle emissioni nocive è bassa. Questo perché, secondo la Cgia, non era imposto l’uso dell’energia elettrica per riscaldamento, cucine e acqua sanitaria, quindi pompe di calore e piastre a induzione.

I dati sardi

Nell’Isola ne ha beneficiato solo il 3,1% degli immobili, contro il 4,1% della media nazionale. La Sardegna è penultima nelle classifiche dell’importo medio degli oneri a carico dello Stato nei lavori col Superbonus, con 2,984 miliardi di euro: in media, da noi, se ne sono spesi 187.440 euro (peggio di noi solo la Toscana, con poco meno di 183mila). La media italiana è quasi a 248mila euro.

Le imprese edili

«Siamo sempre stati critici, fin dall’inizio, su una misura come il Superbonus 110%», esordisce Giorgio Delpiano, presidente di Confapi Aniem Sardegna: «Ha portato più problemi che benefici, l’hanno usato i ricchi e non i meno abbienti e spesso per le seconde case. Intanto il patrimonio di edilizia residenziale pubblica continua a essere malridotto, mentre chi ha un reddito buono si è rifatto la casa a spese dello Stato». Delpiano batte molto sul fatto che quei 123 miliardi di euro avrebbero potuto essere spesi meglio.

A conti fatti

Aver sacrificato 6 punti di Pil per un intervento poco “sociale” e soprattutto di scarsa efficienza per abbassare le emissioni inquinanti, insomma, fa saltare la mosca al naso della Cgia e anche degli addetti ai lavori come Confapi Aniem. E ora bisognerà trovare i soldi per mantenere in piedi case popolari molto vetuste, discutibili sul piano della staticità.

