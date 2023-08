Superbonus, nuovi paletti per ottenerlo 

Le regole cambiano ancora e la corsa contro il tempo per ottenere il tanto desiderato Superbonus si fa sempre più in salita. L’ultimo decreto Omnibus ha modificato ancora modi e tempi di ottenimento, spianando la strada al ridimensionamento degli incentivi da tempo annunciato dal governo Meloni.

Si cambia

Le ultime novità sono state riepilogate dalla Cassa dei ragionieri, la quale ha riassunto anche il calendario delle scadenze e i parametri da rispettare per non perdere i bonus. Secondo i professionisti, in realtà, le famiglie che hanno sfruttato i tempi supplementari concessi dal Governo per completare i lavori sulle villette e le abitazioni unifamiliari saranno poche, ma la palla sarà poi passata a chi vorrà utilizzare i fondi statali anche nel 2024 e nel 2025, ultimo anno di vita del Bonus, una volta chiamato “110%”.

Regole

Per chi ha invece iniziato i lavori quest’anno l’agevolazione spetterà sulle unità immobiliari delle persone fisiche nella misura del 90% delle spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro.

Sono quindi due le condizioni da rispettare: quello dell’abitazione principale, si deve trattare, cioè, dell’immobile in cui il contribuente abbia residenza fiscale e dimora abituale (gli stessi criteri per l’esenzione Imu prima casa) e quella del reddito.

Proposte

Nel mentre sul futuro dell’incentivo l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) ha immaginato un’ipotesi di detrazioni fiscali per la riqualificazione del patrimonio edilizio, ovvero un sistema stabile della durata di 10 anni con aliquota del 70% per tutti e 100% per gli incapienti, miglioramento energetico di almeno quattro classi , se possibile, e mantenimento del Sismabonus e della stessa struttura di controlli ispettivi.

