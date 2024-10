Superbonus: nuovi indagati 

Altri indagati per il pasticcio del superbonus: a Olbia sono diversi i nomi di tecnici e consulenti che sono finiti nel registro degli indagati con l’accusa di truffa e reati fiscali. E crescono anche le vittime dei cantieri “110”, aperti e mai ultimati, proprietari di immobili che non sono mai stati riqualificati, nonostante lunghe pratiche amministrative. Ora restano solo cantieri aperti con ponteggi noleggiati a carico degli stessi “beneficiari” del superbonus. La Procura di Tempio e il personale delle Fiamme gialle stanno mettendo in fila le pratiche fasulle: stando ai dati della Guardia di finanza si parla di quasi venti milioni di euro di crediti non spettanti scoperti a Olbia per superbonus. L’attenzione dei pm si sta concentrando su alcune società di consulenza cittadine i cui titolari hanno lasciato da tempo la Gallura, dopo le denunce e le diffide legali inviate da diversi avvocati di Olbia. In diversi casi i professionisti hanno incassato l’anticipo per gli studi di fattibilità e poi sono spariti. I primi nomi finiti nel mirino dei magistrati sono stati quelli delle società romane Edilimp e Brick srl. È stato scoperto che, mentre i lavori con il bonus 110 sono bloccati (o non sono mai iniziati), l’iter dei crediti fiscali e delle detrazioni era già a buon punto. Nei casi più gravi, le imprese hanno lasciato i cantieri e da mesi non si occupano più dei lavori. Alcuni proprietari sono disperati e nel caso dei condomini si arriva a situazioni di forte tensione. La Guardia di finanza ha già chiuso una importante indagine che ha messo insieme fatti avvenuti a Olbia e Nuoro, ma il lavoro degli investigatori non è finito.

