Superbonus, frode milionaria 

Avrebbero simulato dei lavori di efficientamento energetico in due condomini di Alghero per usufruire degli sgravi fiscali del Superbonus 110%. Con false asseverazioni da parte di un tecnico specializzato, una società operante nel settore edile avrebbe messo in piedi un’enorme frode in materia di crediti d’imposta, una truffa per oltre un milione e mezzo di euro.

Gli uomini della Guardia di Finanza di Alghero, al termine di una complessa indagine, hanno segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari quattro persone fisiche e una società.

Le dichiarazioni scritte e firmate dal tecnico di fiducia, unite all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, avrebbero permesso alla ditta di fruire di crediti non spettanti e, per questo, in quattro sono stati denunciati per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, per emissione di fatture per operazioni inesistenti e per falsa asseverazione.Inoltre, il Gip del Tribunale di Sassari ha disposto il sequestro preventivo di beni immobili, disponibilità finanziarie e crediti d’imposta, per un totale di circa 2 milioni di euro.Le fiamme gialle algheresi precisano che il procedimento penale nei confronti degli indagati è ancora nella fase delle indagini preliminari. Non si escludono, perciò, ulteriori sviluppi.

Il Superbonus, oggi non più disponibile, prevedeva una restituzione ai beneficiari di una somma pari al 110 per cento delle spese effettuate per l’efficientamento energetico di un immobile attraverso il credito d’imposta. In sostanza i soldi spesi per la riqualificazione di un edificio venivano restituiti nell’arco di più anni, con uno sconto sulle tasse.

