Davanti al ministero delle Finanze sono in presidio da dieci giorni alcuni "esodati" dal Superbonus. Il leader del M5S, Giuseppe Conte, ha portato il suo supporto, ma non solo. L'ex presidente del Consiglio ha chiesto e ottenuto un incontro con il ministro Giancarlo Giorgetti, ed è stata un’occasione per fare pressing: «Ora un decreto urgente».