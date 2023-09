Superbonus, buco oltre i 100 miliardi 

Non c'è pace per il superbonus. Sul tavolo del Governo c'è un corposo dossier. Fatto di numeri preoccupanti per i conti pubblici. Ma anche di un pressing che si intensifica per tutelare i tanti condomìni che non riusciranno a completare i lavori entro l'anno. Il tutto condito dalla polemica politica, con lo scontro ormai aperto tra l'esecutivo che ha da un po' ha messo nel mirino la misura-bandiera del M5S e il leader del Movimento Giuseppe Conte che evidenzia le contraddizioni della maggioranza («Fdi e Lega nel 2022 chiedevano la proroga»).

Cifre allarmanti

A darei numeri sul “fardello” del superbonus è il sottosegretario all'economia Federico Freni: «Nei cassetti dell'Agenzia delle Entrate ci sono 142 miliardi di crediti ceduti. Di questi, 12 sono frodi. Altri 21 sono stati portati in compensazione. Ne rimangono 109 da portare in compensazione, e aumentano di 3,5 miliardi al mese», fa il punto . «Erano previsti 36 miliardi di spesa e col totale dei bonus edilizi introdotti dal Conte 2 siamo a oltre 140», rincara la dose il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari.

Pressing per i condomìni

Inoltre, l'Ance stima 95mila interventi in difficoltà per via del blocco delle cessioni, col coinvolgimento di 320mila famiglie e 33mila imprese di costruzioni. Numeri che tengono in considerazione il fatto che i condomìni stanno aumentando la loro incidenza sul complesso degli interventi. Proprio il nodo dei condomìni è ora oggetto di un pressing per prorogare la scadenza di fine anno per chi può ancora usufruire dell'incentivo pieno. Tra le richieste per modificare la norma arrivate sul tavolo del Mef c'è l'ipotesi è di prorogare il 110% oltre il 2023 per chi ha uno stato di avanzamento almeno al 60% o con una percentuale comunque avanzata. La proroga potrebbe essere inizialmente per un trimestre. Mentre per le villette non sarebbe allo studio altri slittamenti.

