Superbonus, arriva una piattaforma ad hoc 

Un doppio canale che si è concretizzato grazie anche alle novità introdotte nel decreto superbonus, arrivato al rush finale in commissione alla Camera e atteso domani in Aula. «Abbiamo sensibilizzato le istituzioni e le banche. Le banche e le Poste hanno annunciato che ricominceranno, in un quadro di maggiori certezze che abbiamo dato sotto il profilo giuridico, ad acquistare questi crediti», ha spiegato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, annunciando anche l'arrivo del veicolo: «È in corso l’elaborazione di un sistema, una specie di piattaforma, che dovrebbe in qualche modo permettere di smaltire tutto l’arretrato».

Un veicolo finanziario in grado acquistare e rivendere i crediti incagliati, ridando liquidità al sistema e sbloccando un'impasse che da mesi tiene in scacco imprese e cittadini. È questa la soluzione che dovrebbe contribuire a smaltire la montagna di 19 miliardi di crediti bloccati del superbonus. Un veicolo che vedrebbe impegnate le grandi società pubbliche, con Enel X in testa, che offrono così la propria mano tesa al governo. Che intanto con un lavoro di moral suasion su banche e istituzioni, ha incassato la promessa a far ripartire le acquisizioni dei crediti.

Un veicolo finanziario in grado acquistare e rivendere i crediti incagliati, ridando liquidità al sistema e sbloccando un'impasse che da mesi tiene in scacco imprese e cittadini. È questa la soluzione che dovrebbe contribuire a smaltire la montagna di 19 miliardi di crediti bloccati del superbonus. Un veicolo che vedrebbe impegnate le grandi società pubbliche, con Enel X in testa, che offrono così la propria mano tesa al governo. Che intanto con un lavoro di moral suasion su banche e istituzioni, ha incassato la promessa a far ripartire le acquisizioni dei crediti.

Le novità

Un doppio canale che si è concretizzato grazie anche alle novità introdotte nel decreto superbonus, arrivato al rush finale in commissione alla Camera e atteso domani in Aula. «Abbiamo sensibilizzato le istituzioni e le banche. Le banche e le Poste hanno annunciato che ricominceranno, in un quadro di maggiori certezze che abbiamo dato sotto il profilo giuridico, ad acquistare questi crediti», ha spiegato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, annunciando anche l'arrivo del veicolo: «È in corso l’elaborazione di un sistema, una specie di piattaforma, che dovrebbe in qualche modo permettere di smaltire tutto l’arretrato».

Escluso invece il ricorso agli F24, su cui il governo chiude: il loro utilizzo «genererebbe sostanziali e rilevantissimi problemi di cassa», spiega il sottosegretario Federico Freni. Possibile che invece qualcosa si faccia sul fronte dei Btp.

La soluzione

L’ipotesi del veicolo era nell’aria da giorni, ma si attendeva prima di capire come si sarebbe sviluppato il lavoro in Parlamento. Una volta visto che gli emendamenti avevano preso la strada giusta, si è potuti uscire allo scoperto. La soluzione strutturale per i crediti edilizi incagliati «esiste», assicura Enel X: è «un veicolo finanziario» con uno schema che la società ha «già testato con alcuni partner finanziari su volumi limitati» «Siamo quasi pronti, è questione di poco e potremo dare un decisivo impulso allo sblocco dei decreti incagliati», assicura il ceo Francesco Venturini.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata