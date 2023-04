«Superbonus, 65% di cantieri in più» 

Ma quali sono le novità del Superbonus? Condomini e proprietari di villette che non hanno presentato la comunicazione di inizio lavori entro il 16 febbraio scorso, la cosiddetta Cilas, non potranno più ricorrere alla maxi detrazione. Anzi: potranno farlo, usufruendo dell’aliquota ridotta al 90%, ma dovranno anticipare le spese di tasca propria o ricorrere al finanziamento ai tassi attuali di mercato e sperare di essere capienti nei quattro anni successivi per ottenere le detrazioni fiscali: uno scenario del tutto irrealistico. Questa è una delle conseguenze della conversione in legge del decreto 16 febbraio 2023 con cui sono cambiate, per l’ennesima volta e forse in maniera definitiva, le regole dei bonus edilizi.

Inoltre, «non c’è una relazione troppo diretta con il reddito procapite: la Lombardia che è la prima in valore assoluto di tutte le asseverazioni e con il reddito procapite più alto; ma subito dopo abbiamo Trentino, Valle d’Aosta». Infine, «in tutte le regioni il numero di condomini oggetto di riqualificazione è minore rispetto alle altre tipologie, ma in termini di investimenti la somma delle unifamiliari più funzionalmente indipendenti si equivalgono con quelli dei condomini», ha aggiunto. I principali interventi che sono stati utilizzati attualmente, ha evidenziato Bertini, «sono l’isolamento dell’involucro, su cui si sono raggiunti 116 milioni di metri quadri; la sostituzione degli infissi e la sostituzione degli impianti di climatizzazione con soprattutto pompe di calore e sistemi ibridi, con un risparmio stimato circa di circa 10mila gigawatt l’anno».

Oltre 72 miliardi di interventi edilizi ammessi al Superbonus 110%, di cui 58 già arrivati al traguardo. E un aumento dei cantieri «di circa il 65% in ogni regione d’Italia». Sono i numeri diffusi dall’Enea: «La distribuzione di questi interventi a livello regionale non è proporzionale al numero di abitanti, le regioni che hanno più usufruito sono Veneto e Friuli Venezia Giulia, mentre le ultime Liguria e Sicilia» ha rilevato Ilaria Bertini, direttore del Dipartimento unità per l’efficienza energetica dell’ente pubblico, durante l’audizione alla commissione Bilancio della Camera.

Oltre 72 miliardi di interventi edilizi ammessi al Superbonus 110%, di cui 58 già arrivati al traguardo. E un aumento dei cantieri «di circa il 65% in ogni regione d’Italia». Sono i numeri diffusi dall’Enea: «La distribuzione di questi interventi a livello regionale non è proporzionale al numero di abitanti, le regioni che hanno più usufruito sono Veneto e Friuli Venezia Giulia, mentre le ultime Liguria e Sicilia» ha rilevato Ilaria Bertini, direttore del Dipartimento unità per l’efficienza energetica dell’ente pubblico, durante l’audizione alla commissione Bilancio della Camera.

La mappa

Inoltre, «non c’è una relazione troppo diretta con il reddito procapite: la Lombardia che è la prima in valore assoluto di tutte le asseverazioni e con il reddito procapite più alto; ma subito dopo abbiamo Trentino, Valle d’Aosta». Infine, «in tutte le regioni il numero di condomini oggetto di riqualificazione è minore rispetto alle altre tipologie, ma in termini di investimenti la somma delle unifamiliari più funzionalmente indipendenti si equivalgono con quelli dei condomini», ha aggiunto. I principali interventi che sono stati utilizzati attualmente, ha evidenziato Bertini, «sono l’isolamento dell’involucro, su cui si sono raggiunti 116 milioni di metri quadri; la sostituzione degli infissi e la sostituzione degli impianti di climatizzazione con soprattutto pompe di calore e sistemi ibridi, con un risparmio stimato circa di circa 10mila gigawatt l’anno».

Le indicazioni

Ma quali sono le novità del Superbonus? Condomini e proprietari di villette che non hanno presentato la comunicazione di inizio lavori entro il 16 febbraio scorso, la cosiddetta Cilas, non potranno più ricorrere alla maxi detrazione. Anzi: potranno farlo, usufruendo dell’aliquota ridotta al 90%, ma dovranno anticipare le spese di tasca propria o ricorrere al finanziamento ai tassi attuali di mercato e sperare di essere capienti nei quattro anni successivi per ottenere le detrazioni fiscali: uno scenario del tutto irrealistico. Questa è una delle conseguenze della conversione in legge del decreto 16 febbraio 2023 con cui sono cambiate, per l’ennesima volta e forse in maniera definitiva, le regole dei bonus edilizi.

Le norme

Il decreto, nella versione licenziata dal Parlamento, lascia invariate scadenze e aliquote stabilite dalla Legge di bilancio, ma presenta novità fondamentali in tema di cessione del credito e cerca di salvaguardare, con esiti tutti da verificare, i contribuenti e le imprese che hanno compiuto i lavori lo scorso anno e non sono ancora riusciti a cedere il credito.

Lo scenario

Per quanto riguarda il Superbonus la situazione ora è questa: la cessione del credito o lo sconto in fattura è possibile per i condomini, le case plurifamiliari fino a quattro unità residenziali a proprietà unitaria e le abitazioni indipendenti che hanno diritto al Superbonus solo se la Cilas è stata presentata entro il 16 febbraio. Potranno invece usufruire ancora della cessione le operazioni avviate dagli Iacp, dalle onlus e dalle cooperative. Lo stesso vale per le operazioni riguardanti abitazioni situate in aree colpite da eventi sismici o da inondazioni e che hanno ancora diritto al Superbonus 110% fino a fine 2025.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata