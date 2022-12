Superbonus, 300 milioni bloccati 

Sfiorano quasi i 2,5 milioni di euro al giorno, per un equivalente mensile di 74 milioni e un totale di 2 miliardi e 99 milioni, le detrazioni connesse al Superbonus 110% per gli interventi attuati nell'Isola sugli oltre 12mila edifici interessati. Il giro d'affari ammonta a 4,4 miliardi di euro, di cui 2 miliardi e 880 milioni sono stati prodotti come effetto diretto sulle imprese edili e sui tecnici e circa 1,5 miliardi di euro sono riferiti all'indotto. I dati sono stati divulgati ieri dall'Enea e analizzati dall’Ufficio studi di Confartigianato Imprese Sardegna, che ha anche riparametrato gli effetti economici della norma, stimati qualche giorno fa dal Censis, in collaborazione con Harley&Dikkinson, per gli 851 giorni, ovvero 28 mesi, di attività della norma, tra inizio agosto 2020 e il 30 novembre scorso. Alla fine del mese scorso in Sardegna le asseverazioni sono risultate complessivamente 12.399, per un totale di investimenti ammessi in detrazione pari a poco più di 1,9 miliardi di euro e detrazioni previste a fine lavori per quasi 2,1 miliardi di euro.

Il punto dolente

Dall'associazione artigiana hanno chiarito, però, anche che «nonostante l’enorme mole di investimenti che ricadranno in modo positivo su imprese, tecnici e indotto, ci sono ancora oltre 300 milioni di euro che le realtà sarde del “sistema casa” non sono ancora riuscite a incassare attraverso la cessione dei crediti, secondo i dati stimati da Confartigianato Edilizia Sardegna a fine dello scorso mese. Questo “patrimonio” di crediti bloccati sta mettendo in crisi di liquidità migliaia di imprese».

A questo aspetto si aggiunge anche la situazione legata a tutte quelle persone che hanno dovuto lasciare la loro casa, trasformata nei mesi scorsi in cantiere per i lavori di efficientamento energetico agevolati al 110%, e che da mesi sono in affitto senza riuscire a prevedere quando potranno ritornare nelle loro abitazioni. Secondo Confartigianato Sardegna, la principale responsabilità dei vari problemi che si sono creati è legata alle sedici modifiche normative al Superbonus, introdotte in due anni e mezzo. Perciò l'associazione ha chiesto al Governo di liberare le imprese dai crediti incagliati nei cassetti fiscali, non gestibili sul mercato bancario, e di scongiurare il fallimento di migliaia di attività.

I correttivi

Per la presidente regionale di Confartigianato, Maria Amelia Lai, e il presidente degli edili artigiani, Giacomo Meloni, «c'è necessità di poche regole, certe e stabili nel tempo, perché la transizione energetica degli edifici è un processo lungo da realizzare e che necessita di regole salde per fruire degli incentivi, anche a costo che questi siano meno convenienti del 110%. Ci auguriamo che mai più si possano vedere, e subìre, gli “stop and go” normativi di questi ultimi mesi, che hanno vanificato le aspettative e gli sforzi di cittadini e imprenditori. I continui cambiamenti delle regole in questi mesi - hanno concluso Lai e Meloni - hanno gettato nell’incertezza gli operatori e reso estremamente prudente l’atteggiamento degli intermediari finanziari che avevano garantito l’acquisto dei crediti».