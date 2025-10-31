Superbonus, 12mila lettere dal Fisco 

L’Agenzia delle Entrate è pronta a inviare circa 12mila lettere ai contribuenti che hanno usufruito del Superbonus e che potrebbero non aver aggiornato la rendita catastale dei propri immobili. L’obiettivo, spiegano dai vertici dell’amministrazione finanziaria, è quello di «favorire l’adempimento spontaneo» e individuare chi, dopo aver beneficiato delle maxi agevolazioni per lavori di riqualificazione edilizia, non ha adeguato la rendita al nuovo valore dell’immobile.

Il tema

«Si tratta – spiega Michela Benna, consigliera d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – di un’operazione di verifica che riguarda i contribuenti che, dopo interventi di recupero edilizio, efficientamento energetico, lavori antisismici, installazione di impianti fotovoltaici o colonnine di ricarica, potrebbero aver omesso la dichiarazione di variazione catastale. Il mancato aggiornamento può comportare una discrepanza tra lo stato reale dell’immobile e quanto risulta al catasto, con possibili riflessi anche sul calcolo dell’Imu o di altre imposte legate al patrimonio immobiliare».

Le modalità

Le lettere saranno inviate sulla base di un incrocio dei dati tra le comunicazioni relative alle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura e le banche dati catastali, verificando se sia stata presentata la dichiarazione di variazione. In caso contrario, i destinatari saranno invitati a regolarizzare la propria posizione entro i termini stabiliti, evitando così sanzioni più pesanti. Benna ricorda inoltre che «la variazione catastale non è obbligatoria per interventi minori, come la semplice sostituzione di una caldaia o il rifacimento della copertura, mentre diventa necessaria per lavori rilevanti che modificano le caratteristiche strutturali e il valore dell’immobile».

Il Superbonus, introdotto nel 2020, consentiva di detrarre fino al 110% delle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico. Nei primi anni di applicazione ha rappresentato una misura di forte impatto economico, stimolando il settore dell’edilizia ma anche generando un imponente esborso per le casse pubbliche. Secondo le ultime stime del Ministero dell’Economia, il costo complessivo per lo Stato ha superato i 150 miliardi di euro, di cui oltre 100 miliardi legati al solo Superbonus 110%.

