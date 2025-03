Superbonus 110, parte il giro di vite 

L’Agenzia delle entrate si è data un tempo: entro la fine del mese fa partire l’attività di compliance sul Superbonus del 110%. Il termine è tecnico e indica quell’insieme di accertamenti volti a scoprire pratiche scorrette. Nel caso delle agevolazioni per i lavori di edilizia, il Fisco punta a capire per quali ragioni gli immobili ristrutturati per migliorare il livello di efficienza energetica hanno mantenuto la rendita catastale zero. Sono cioè case senza valore, visto che la rendita serve per misurare (in linea teorica) quanto reddito può generare un determinato fabbricato.

Le lettere

In Italia saranno 10mila le missive che l’Agenzia delle entrate spedirà in questa prima fase. La più delicata, quella in cui si rischia di più, perché di norma la rendita catastale zero è attribuita solo a ruderi o case in costruzione. Che per loro natura, essendo distrutte o non ultimate, non possono essere abitabili. Quindi non si prestano né alle vendite né agli affitti. L’esatto contrario dell’obiettivo che si doveva raggiungere con il Superbonus al 110%.

La posizione

Dall’Agenzia delle entrate evitano, comunque, i toni allarmistici. E insistono sul fatto che il mancato cambio della rendita catastale può essere spiegato senza incorrere in automatico in sanzioni. Di certo, ogni motivazione fornita verrà sottoposta dagli uffici a verifica, da cui potranno scaturire successivamente uno o più accertamenti. Anche perché agli incentivi richiesti, sotto forma di cessione del credito o di sconto in fattura, si è arrivati attraverso una serie di controlli incrociati.

Chi rischia di più

Al momento sono quattro le città italiane dove arriverà il maggior numero di missive. Davanti a tutti c’è Napoli, seguono Reggio Calabria, Roma e Treviso. Dalla mappatura su base provinciale, invece, nei territori di Bari, Cosenza, Frosinone e Messina è stata rilevata la più alta quantità di rendite catastale zero dopo i lavori del Superbonus. L’Agenzia delle entrate renderà disponibile la consegna dei documenti anche nell’area riservata del sito (con accesso tramite Spid o tessera sanitaria). Sempre attraverso il portale si potrà rispondere ai rilievi presentando proprie istanze. L’obiettivo degli uffici è «accompagnare» i contribuenti alla correzione delle irregolarità accertate attraverso «un adempimento spontaneo».

