Superbonus 110%, addio con rimpianto: nell’Isola è stato boom 

A gettarsi a capofitto sulla possibilità di rifare completamente la casa, o intere palazzine, con un sistema energetico efficiente, nell’Isola sono stati soprattutto i proprietari di edifici unifamiliari (9.553) o di unità immobiliari funzionalmente indipendenti (2.905). Molto più basso, soprattutto se rapportato alle altre regioni, il dato che arriva dai condomini, che si sono fermati a 720 asseverazioni. Per quest’ultima tipologia risultano meno certificazioni, in termini assoluti, solo in Molise (369, ma su appena 2.349 pratiche totali) e Valle d’Aosta: 329. Ma in quest’ultimo caso si parla di numeri quasi insignificanti, sia per residenti (poco più di 122mila) che per pratiche complessive, appena 863 per tutte le tipologie di edifici.

Nell’Isola quindi c’è un superbonus ogni 124 abitanti. Maggiori richieste si registrano solo in Veneto (una ogni 105 residenti) e Friuli Venezia Giulia (119). In tutta Italia, alla fine del mese scorso, risultavano poco più di 372mila asseverazioni, con una media di una ogni 158 abitanti. Quella della Sardegna è molto superiore. Certo, per avere un quadro più preciso sarebbe necessario rapportare le pratiche al numero di immobili ristrutturabili presenti sul territorio, suddivisi per proprietari. Ma a parità di parametro di valutazione, l’Isola ha sfruttato la misura come e più delle regioni del nord. E gli affari sull’edilizia sostenibile si sono attestati ai livelli della Toscana (una pratica ogni 125 abitanti).

Il superbonus 110% ha fatto il botto in Sardegna: è la terza regione per asseverazioni depositate in rapporto alla popolazione. Al 31 gennaio risultano 13.178 certificazioni per interventi edilizi effettuati. Che, tradotte in soldoni, valgono qualcosa come 2.029.009.441 euro (oltre due miliardi) di investimenti ammessi a detrazione e 1.499.683.818 (quasi un miliardo e mezzo) di lavori realizzati e ammessi allo sconto. Somme impressionanti riportate da Enea (l’agenzia nazionale per l’efficienza energetica) in collaborazione con il ministero della Transizione ecologica.

I numeri della Sardegna

Le tipologie

Il volume d’affari

Anche a soffermarsi solo sulle somme che riguardano la Sardegna, si possono capire le ragioni che hanno spinto il governo di Giorgia Meloni a imporre la stretta sulla misura varata per rilanciare l’economia depressa dall’epidemia. Lo stato di avanzamento dei lavori degli oltre 13mila cantieri asseverati nell’Isola, sempre stando alle tabelle dell’Enea, dice che ne è stato chiuso il 73,9%. A fronte di oltre 2 miliardi di investimenti ammessi alle agevolazione dei 110%, sono previste detrazioni per 2 miliardi e 232 milioni. Quelle maturate per gli interventi già conclusi ammontano a 1.649.652.200 euro. Una quantità di denaro enorme, e solo per l’Isola, a carico dello Stato. In tutta Italia la cifra diventa stratosferica: supera i 65 miliardi.

Gli investimenti

Ma a quanto ammontano le spese contabilizzate per i vari interventi nell’Isola? La risposta arriva ancora dalle tabelle ufficiali dell’Enea. Per ognuno dei pochi condomini interessati sono stati investiti circa 784.153 euro. I proprietari di edifici unifamiliari hanno messo a correre 120.510 ciascuno. Mentre le unità immobiliari funzionalmente indipendenti, anche con più inquilini ma non condomini, hanno fatto registrate un valore legato al bonus per 107.809 ciascuna. Il governo ha arginato la corsa: potrà cedere il credito o avere lo sconto in fattura solo chi ha iniziato i lavori entro il 17 febbraio. Salvo stravolgimenti.

