Superbonus, 100 miliardi di detrazioni 

Il Superbonus chiude la sua storia e l'Enea tira le somme: a fine 2023 oltre 102 miliardi di investimenti (102,6 miliardi per la precisione) ammessi alla detrazione e oneri a carico dello Stato per i lavori di efficienza energetica conclusi per 99,732 miliardi.

Futuro e numeri

Da quest'anno l'agevolazione fiscale - fatta salva qualche deroga - scende al 70% mentre l'anno prossimo, che sarà l'ultimo per questo tipo di intervento, calerà al 65%. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) nell'ultimo resoconto con i dati sull'utilizzo del Superbonus aggiornati al 31 dicembre 2023 indica anche che il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione è di 91,05 miliardi che è pari all'88,7%.

Gli edifici interessati dall'agevolazione edilizia sono stati in totale 461.433, di cui 104.856 condomini, 240.441 edifici unifamiliari, 116.128 unità indipendenti e otto castelli. Questi ultimi erano sette fino a novembre e dunque sono aumentati di una unità, in particolare nel Lazio dove ora sono due ad aver previsto interventi edili (227.962 il totale dell'investimento ammesso a detrazione e 152.553 totale dei lavori realizzati ammessi a detrazione). Gli altri castelli si trovano uno in Basilicata (63.539 di euro il totale degli investimenti ammessi a detrazione e 27.027 l'importo ammesso a detrazione di lavori realizzati), 2 in Lombardia (per un totale di investimenti di 177.220 ammessi a detrazione e 115.361 a detrazione per lavori realizzati) e 3 in Piemonte (per complessivi 599.718 euro di investimenti ammessi e 521.723 a detrazione per lavori già fatti). Per i condomini, l'investimento medio è stato di 614.832 di euro, per gli edifici unifamiliari è stato di 117.472 euro, per le unità funzionalmente indipendenti è stato di 98.506 euro e per i castelli di 240.725 euro.

Critiche

Introdotto nel 2020 con il decreto Rilancio per incentivare i lavori di riqualificazione energetica degli immobili e per rilanciare il settore edile dopo la pandemia di Covid, il Superbonus al 110% è stato fortemente criticato in relazione al suo costo e ai benefici ambientali ma è stato prorogato più volte dopo la scadenza del giugno 2022 sino a dicembre 2023 appunto, salvo per coloro che hanno un basso reddito che entro la fine dell'anno non hanno completato i lavori di ristrutturazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA