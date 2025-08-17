VaiOnline
tennis.
18 agosto 2025 alle 00:14

superba Paolini, ora l’ostacolo Iga 

Cincinnati. Potevano essere quattro finali con italiani su quattro al Masters 1000 di Cincinnati, ma Jasmine Paolini può essere felice di aver ritrovato il gusto del match decisivo per il titolo.

La vincitrice del Roland Garros ha battuto ieri in tre set la russa Veronika Kudermetova, numero 36 del mondo, in semifinale. Punteggio dell'incontro 6-3, 6-7(2), 6-3, con la toscana che nella seconda partita si era trovata avanti 5-3.

Stanotte l'azzurra affronterà la polacca Iga Swiatek che non ha mai battuto in cinque precedenti e che ieri nell’altra semifinale ha avuto ragione della bielorussa Aryna Sabalenka per 7-5, 6-3. Comunque vada, Jasmine è sicura di salire al numero 8 della classifica mondiale e di essere quindi testa di serie n. 8 agli Us Open che saranno trasmessi in Italia da Supertennis.

Venendo al capitolo doppi, nella notte si è giocata la finale maschile che ha visto i “Lorenzo” azzurri Musetti e Sonego affrontare il croato Nikola Mektic e l’americano Rajeeve Ram.

Niente da fare invece per Jasmine Paolini e Sara Errani, battute sabato notte in semifinale dalla cinese Hanyu Guo e dalla russa Alexandra Panova per 6-3, 6-2.

