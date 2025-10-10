Superba Paolini, liquita Swiatek e sfida Gauff 

Una vittoria di prestigio e di sostanza. Nel torneo di Whuan Jasmin Paolini conquista punti pesanti per la qualificazione alle Wta Finals grazie al clamoroso (anche nelle proporzioni) successo sulla polacca Iga Swiatek, n.2 della classifica mondiale e del seeding. L'azzurra va in semifinale dopo aver dominato sul cemento cinese l'avversaria, battuta in due set con un perentorio 6-1, 6-2 in un'ora e 5' di gioco.

Dopo sei ko in altrettanti incroci al cospetto della Swiatek, la toscana é stata protagonista di una prestazione strepitosa dal primo all'ultimo 15, lasciando pochissimo spazio di manovra all'avversaria, punita sia nella percentuale al servizio che in quella in risposta. Oggi contenderà l'accesso in finale dell'ultimo WTA 1000 della stagione alla statunitense Coco Gauff (n.3 del ranking), che si è sbarazzata 6-3, 6-0 (in un'ora e 25 minuti) della veterana tedesca Laura Siegemund (n.57), allenata da Antonio Zucca.

Nell’altra semifinale, Jessica Pegula affronterà la numero 1 del mondo, Aryna Sabalenka che, battendo la kazaka Elena Rybakina, ha fatto un favore a Paolini, sua rivale diretta per le Finals.

RIPRODUZIONE RISERVATA