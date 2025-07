Superba Frattaroli: in finale con il secondo tempo 

Stamattina alle 9.35 Laura Frattaroli scenderà in pista allo stadio nazionale Todor Proeski di Skopje (Macedonia del Nord) per inseguire, dalla 7ª corsia, una medaglia dei 400 metri all’European Youth Olympic Festival. Nella piccola olimpiade continentale giovanile, ieri l’Allieva cagliaritana della Tespiense ha debuttato correndo il miglior giro di pista della propria vita: ha dominato la prima semifinale, abbassando il personale a 54”03, record sardo e quarta prestazione Under 18 italiana di sempre. Sulla medaglia d’oro ha messo una pesante ipoteca la slovena Ziva Remic, unica a fare meglio, che in semifinale ha corso in 53”19.

Tennistavolo

Intanto oggi, dalle 9.30 sui tavoli della Sports Hall Partizan N.N. Borce e della TT Hall, cominciano i tabelloni pongistici. L’Italia schiera anche Laura Alba Pinna, pluridecorata (a livello giovanile) giocatrice del Tennistavolo Sassari, tra le primissime in Italia nella categoria Under 17 femminile.

