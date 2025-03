Superati i test informatici: riaperto il centro prelievi  

Il sistema informatico della Asl 8 ha superato il test. Dopo la riattivazione dei servizi domiciliari, da ieri ha riaperto a Dolianova anche il Centro prelievi sospeso dal 5 marzo a causa della chiusura del Poliambulatorio di piazza Europa dove, a breve, partiranno i lavori di ristrutturazione. La sede, come annunciato dal responsabile del Distretto sanitario “Quartu-Parteolla”, Pierpaolo Pateri, sarà ospitata nei locali dell’Avis di piazza Amendola fino alla conclusione dei lavori prevista per la prossima primavera. La struttura dell’Avis rimarrà aperta per due volte alla settimana: il martedì sarà dedicato ai servizi a domicilio, mentre il giovedì ai prelievi in sede. Negli stessi giorni, dalle 11 alle 13, potranno essere effettuate anche le prenotazioni.

A Dolianova, contrariamente a quanto si temeva, sarà inoltre possibile pagare il ticket. Per il momento però solo in contanti a causa della mancata attivazione del Pos. Riprende dunque un servizio essenziale per la comunità e per tutto il territorio del Parteolla la cui sospensione aveva provocato molto malumore in paese. Non sarà invece possibile richiedere la tessera sanitaria o effettuare la scelta del medico di famiglia. La Asl non ha ancora provveduto a sostituire l’impiegato che a breve andrà in pensione. L’operazione può comunque essere fatta online. Per le urgenze, ci si può rivolgere alle farmacie del paese o recarsi negli uffici di Sinnai e Quartu.

