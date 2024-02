Superata quota 10.000 iscritte 

A meno di due settimane dal grande giorno, comincia a delinearsi lo scenario della SoloWomenRun 2024. La corsa podistica e solidale (nel senso che c’è una gara di corsa di 10 km ma anche una passeggiata ludico-motoria di 5 che sottende una gara per aggiudicarsi i soldi che finanziano progetti sociali) si svolgerà domenica 3 marzo a Cagliari e presenterà un enorme fiume rosa. Perché rosa sarà la maglietta che sarà data a tutte le partecipanti delle due prove e perché la partecipazione sarà ancora una volta massiccia. Già da qualche giorno è stata superata quota diecimila iscritte e la corsa al pettorale prosegue sul sito solowomenrun.it (ci sono anche dei punti in cui iscriversi indicati sul sito) per le partecipanti individuali e per le associazioni che partecipano anche al charity goal per la realizzazione dei loro progetti.

Idue percorsi cittadini non sono stato ancora svelati, se non per ciò che riguarda la partenza e l’arrivo (sia della prova Challenge, sia della Open) che, come nella scorsa edizione, saranno ospitate all’interno della Fiera. Già annunciato anche il passaggio da piazza Yenne. ( c.a.m. )

