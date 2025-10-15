VaiOnline
Università.
16 ottobre 2025

«Superare la paura di fallire» 

Due giornate per riflettere sul presente e sul futuro della professione educativa, ma anche sull’incertezza che accompagna molti giovani nel passaggio dall’Università al mondo del lavoro. È stato questo il filo conduttore del seminario “Educatore oggi: tesi, identità professionale e lavoro”, organizzato martedì e ieri nella facoltà di Studi Umanistici nell’ambito del progetto “Percorsi di Orientamento e Tutorato” (Pot).

La startup

Tra gli ospiti anche Kantera, la startup nata a Cagliari dall’intuizione dei fratelli Manuel e Matteo Garau, due giovani che hanno deciso di trasformare le difficoltà del percorso post diploma e post universitario in un’opportunità condivisa. Il loro progetto accompagna ragazzi tra i 16 e i 25 anni, ma non solo, nello sviluppo delle “soft skills”, nell’orientamento e nella costruzione di un curriculum moderno, più umano e personale. «Incontrando tanti giovani, ci siamo accorti che più della paura di fallire, oggi c’è la paura di non sapere da dove iniziare», ha raccontato Manuel Garau. «Questo incontro vuole dare una bussola per far capire che non sono soli, che sentirsi persi è normale, e che il percorso si costruisce un passo alla volta. In poco tempo ci siamo ritrovati a vivere situazioni che pochi mesi fa sembravano lontane: è la prova che quando ti muovi con intenzione, le cose cominciano a muoversi anche intorno a te».

Identità digitale
Accanto a loro, durante il seminario, sono intervenuti anche Davide Moreno, con una riflessione sull’identità digitale, Enrica Tocco che ha offerto uno sguardo pedagogico, e il prof Alessio Rais orientatore Asnor. «Negli ultimi mesi», racconta Matteo Garau, «abbiamo visto quante cose possono cambiare anche senza budget, se hai una visione chiara e ci lavori ogni giorno. Serve tempo, serve pazienza, ma è la buona volontà a fare la differenza. Soprattutto se smetti di aspettare che qualcuno ti dica che sei pronto. Non serve motivare chi ha già voglia di fare. Spesso basta solo aiutarli a mettere ordine tra pensieri, aspettative e paure». L’esperienza di Kantera dimostra che l’orientamento non è solo una questione di scelte professionali, ma un processo di consapevolezza. Un passo alla volta, come dicono i fratelli Garau: «tutto passa dal coraggio di iniziare».

