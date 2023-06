«Su alcune tratte a tasso di incidenti quasi zero, con tre o più corsie, in alcune ore un superamento controllato degli attuali 130 chilometri orari, come in altri Paesi, può essere preso in considerazione»: l’ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, aggiungendo che «i concessionari autostradali stanno studiando» su quali tratte si può ipotizzare.