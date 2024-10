Superalcolici venduti ai ragazzini: 6 denunce nel 2024  

Dall’inizio dell’anno sono stati emessi due provvedimenti di sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bande, ma ci sono state anche sei comunicazioni di reato arrivate in Procura per l’illecito penale che riguarda la vendita di alcolici ai minori. È questa l’altra faccia di un fenomeno che preoccupa gli esperti, visto che l’età per l’approccio all’alcool sembra essersi molto abbassata e ci sono fenomeni di alcolismo che coinvolgono anche i 17enni.

A seguito di controlli eseguiti a giugno un locale del quartiere Marina era stato chiuso per due settimane, così come era accaduto lo stesso per un mini-market di Stampace. La violazione della legge che vieta di servire alcolici ai minori di 18 anni ha portato anche alla comunicazione di notizie di reato: sei le persone che risultano iscritte nel registro degli indagati a partire dall’inizio dell’anno per la violazione dell’articolo 689 del Codice penale che punisce chi serve bevande a minori di sedici anni (per alcuni il reato è già stato archiviato perché si trattava di vendita e non di somministrazione, dunque la sanzione è amministrativa). L’Isola, secondo i report del Ministero della Salute, ha una delle più alte percentuali di persone che finiscono al pronto soccorso a causa dell’abuso di alcol: tanti sono ragazzi sotto i 17 anni e adulti over 65.

