Supera l’esame di maturità dopo l’intervento chirurgico 

Ai medici che in sala operatoria la preparavano all’intervento per la riduzione della frattura scomposta di una gamba, e che si è sovrapposta al grave incidente stradale che dal 2000 la costringe su una sedia a rotelle, ha detto: «Io fra una settimana devo sostenere l’esame di Stato». La settimana prima degli esami, per Marinella Montis, 44 anni, parrucchiera fino al tremendo incidente del 2000, è stata così. «Sono caduta in casa, col deambulatore, e mi sono fratturata una gamba», racconta la neo diplomata al Buonarotti di Serramanna («Abbiamo avuto 30 maturati in totale, con un 100 e lode», dice il delegato d’istituto Davide Granella), che dai libri è passata nel volgere di poco alla sala operatoria, e quindi alla riabilitazione. «Avrei potuto sostenere le prove in un secondo tempo – racconta la donna - ma non sarebbe stata la stessa cosa: io volevo, e dovevo, concludere il mio percorso di studi assieme ai miei compagni e alle persone che hanno accompagnato il triennio al corso serale, indirizzo informatica».

«Io tendo a sottovalutarmi e all’esame ho avuto più di quanto mi aspettavo: 80/100, ma a soddisfarmi è stato tutto il contesto del Buonarotti: la scuola, i compagni e tutti i docenti del triennio», continua Elisabetta che festeggia il diploma con la madre Olivia Pilia. «Vivo per lei e lei vive per me. Lei non ci vede e io sono i suoi occhi. Penso che nella vita non si finisca mai di imparare. Dopo l’estate vorrei prendere la patenta nautica e fare un corso di sommelier. Poi penso alla laurea».

