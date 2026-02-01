VaiOnline
Desulo
01 febbraio 2026 alle 01:01

Super vincita, entusiasmo alle stelle 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Grande entusiasmo a Desulo dopo la vincita di 500 mila euro con un biglietto del Gratta e Vinci nella tabaccheria di via Cagliari. Nel paese e nella rete si moltiplicano i commenti. Nella ricevitoria fortunata c’è grande viavai di curiosi. I titolari Manuel Zanda e Sonia Pisu parlano di «ore speciali, trascorse con la felicità generale della popolazione e tanti da tutta l’Isola». Resta sconosciuto il nome del vincitore. Dice Zanda: «Non sappiamo chi abbia grattato il biglietto della vincita, ma confidiamo possa essere al 99% desulese. A chiunque esso sia auguriamo ogni bene e la possibilità di realizzare i propri sogni e obiettivi futuri». E aggiunge: «Si tratta di una vincita importante che non potrà che giovare a chi è stato scelto dalla dea della fortuna. Per noi è un’immensa soddisfazione sapere che qualcuno sia diventato ricco grazie a un biglietto acquistato nella nostra tabaccheria». (g. i. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Il cielo è sempre più rossoblù

Cagliari show: il 4-0 al Verona vale il 12° posto. Allo stadio si scatena la festa 
l Nello sport
Maltempo

Allagamenti, buche e pioggia: nell’Isola è ancora allerta meteo

Quartu tra i Comuni più colpiti, disagi anche a Cagliari 
Roberto Carta
Il caso.

Temporali e neve creano allarme in Barbagia

Giorgio Ignazio Onano
Su Videolina un’intervista al fisico del clima

Arriveranno altri Harry, anche più violenti: «Costruiamo dove si può»

Antonello Pasini: bisogna rilocalizzare  gli insediamenti, ma facciamolo subito 
Nicola Scano
Nuovi mercati

L’ostrica sarda? Una vera perla

In 10 anni la produzione nell’Isola è passata da 5 a 300 tonnellate 
Tania Careddu
22/09/2006-GIGI RIVA VICECOMMISSARIO FGCI - FOTO RETROSPETTIVE
22/09/2006-GIGI RIVA VICECOMMISSARIO FGCI - FOTO RETROSPETTIVE
il racconto

Gigi Riva, mezzo secolo fa si chiuse un’era

Domenica 1 febbraio 1976, un urlo “gela” il Sant’Elia: è la fine della carriera di Rombo di Tuono 
Carlo Alberto Melis
Le storie

«Noi quartesi per scelta, mare e clima da sogno in una città accogliente»

L’ex assessore, la ristoratrice e il musicista in fuga dal caos di Bologna, Berlino e Firenze 
Giorgia Daga