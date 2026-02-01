Super vincita, entusiasmo alle stelle 

Grande entusiasmo a Desulo dopo la vincita di 500 mila euro con un biglietto del Gratta e Vinci nella tabaccheria di via Cagliari. Nel paese e nella rete si moltiplicano i commenti. Nella ricevitoria fortunata c’è grande viavai di curiosi. I titolari Manuel Zanda e Sonia Pisu parlano di «ore speciali, trascorse con la felicità generale della popolazione e tanti da tutta l’Isola». Resta sconosciuto il nome del vincitore. Dice Zanda: «Non sappiamo chi abbia grattato il biglietto della vincita, ma confidiamo possa essere al 99% desulese. A chiunque esso sia auguriamo ogni bene e la possibilità di realizzare i propri sogni e obiettivi futuri». E aggiunge: «Si tratta di una vincita importante che non potrà che giovare a chi è stato scelto dalla dea della fortuna. Per noi è un’immensa soddisfazione sapere che qualcuno sia diventato ricco grazie a un biglietto acquistato nella nostra tabaccheria». (g. i. o.)

