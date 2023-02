Super Sinner  Batte Tsitsipas e vola ai quarti 

A poco meno di un mese dal ko agli Australian Open Jannik Sinner si prende la sua rivincita contro Stefanos Tsitsipas, numero 3 del ranking Atp e testa di serie numero 1. Batte il greco agli ottavi del torneo Atp 500 di Rotterdam con il risultato di 6-4 6-3, ma soprattutto offre una prestazione sempre in controllo. Oggi ai quarti Sinner troverà lo svizzero Stanislaw Wawrinka. L’altoatesino aggiunge alla sua carriera un'altra vittoria di prestigio a quattro giorni dal trionfo nell'Atp 250 di Montpellier. «Ero molto concentrato e non vedevo l'ora di giocare questa partita e ora sono davvero soddisfatto - ha commentato Sinner - Wawrinka? Sarà una sfida diversa e dovrò stare molto attento perché Stan è molto forte».

In campo

Preciso, potente, determinato: in una parola "ingiocabile": è il miglior Sinner visto da un po' di tempo a questa parte quello che a Rotterdam, supera Tsitsipas. Dopo quattro sconfitte consecutive e un pesantissimo 5-1 nei precedenti tra i due. Sinner e Tsitsipas non si erano mai sfidati sul cemento e quella olandese è la loro prima sfida sul veloce indoor dove è il greco a fare un po' più fatica nei primi due turni di battuta rispetto all'altoatesino. Poi entrambi trovano il ritmo e quello che di volta in volta risponde raccoglie veramente poco. Nel nono game con una splendida risposta di diritto lungolinea seguita da uno schiaffo al volo l'azzurro si procura la prima palla-break del match che trasforma rispondendo ad un'altra seconda del greco e stampando lo smash a campo vuoto (5-4). E poco dopo si assicura il primo set per 6-4, alla seconda opportunità. Tsitsipas accusa il colpo, stecca un altro paio di rovesci e cede la battuta a zero in avvio di seconda frazione, con Sinner che conferma il vantaggio (2-0) allungando a cinque la striscia di giochi consecutivi (con un parziale di 20 punti a 4). Contro il tennis dirompente dell'altoatesino Tsitsipas è già bravo ad evitare il doppio break (2-1). Nel quarto gioco i due colpi più belli del match: un passante no-look dell'azzurro e un rovescio lungolinea del greco. Sinner non si concede distrazioni, continua a spingere e con un altro break chiude 6-3 con un passante lungolinea di rovescio. Oggi nei quarti troverà lo svizzero Stan Wawrinka, 137 ATP ma numero 3 nel 2014. Sinner ha vinto l'ultimo scontro diretto, disputato al primo turno sull'erba di Wimbledon nel 2022.

