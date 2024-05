Super Pippo: «Sto benissimo!» Baudo sbugiarda Fabrizio Corona 

- Pippo Baudo, come sta?

- Benissimo. Sto benissimo.

Al telefono con l'Ansa, il re dei presentatori italiani smentisce così le voci, che hanno cominciato a circolare nella tarda serata di martedì per esplodere poi mercoledì mattina, su un aggravamento delle sue condizioni che lo avrebbe costretto al ricovero. Indiscrezioni poi subito rimbalzate sui social, alimentando la preoccupazione tra i fan. Solo controlli di routine, a quanto si apprende, per il conduttore, che il 7 giugno compirà 88 anni.

L’allarme

«Pippo Baudo è in gravissime condizioni di salute». La notizia, clamorosa, appare martedì sera sul sito Dillinger News di Fabrizio Corona. «Ci è arrivata una notizia che non ci aspettavamo minimamente: Pippo Baudo è in gravissime condizioni di salute», ha scritto il sito, riportando anche la fonte. A lanciare l’allarme sarebbe stato un uomo, venuto a conoscenza del ricovero del conduttore al Centro Mano Roma Paideia a Vigna Clara, Roma Nord, attraverso la sua ragazza che lavorerebbe nella clinica e che, non rispettando dunque i patti di riservatezza, avrebbe divulgato la notizia. «Per quanto ne sappiamo Pippo Baudo avrebbe problemi di cuore e in questo momento sarebbe ricoverato in una clinica privata a Roma. La notizia», insiste il sito, «non si trova da nessuna parte proprio perché il conduttore avrebbe voluto tenere la cosa il più riservata possibile».

La replica

«Pippo Baudo sta bene, non sappiamo per quale motivo è stata data questa notizia, e nemmeno chi l’ha data, in ogni caso sta bene». La replica dello staff del conduttore è immediata. Seguita da una precisazione di La Presse: «Pippo Baudo si sarebbe effettivamente recato nella clinica, ma semplicemente per sottoporsi a screening annuali per un problema al ginocchio e controlli di routine». Tesi, poi, confermata ieri dal presentatore in colloqui telefonico con l’agenzia di stampa Ansa. Che ribadisce: «Sto benissimo».

Il re

Così Pippo Baudo, classe 1936, si prepara a festeggiare gli 88 anni. Tra i presentatori più iconici della televisione italiana, ha esordito nei primi anni ‘60 ed è stato uno dei volti più importanti della Rai per tutti gli anni successivi. “Settevoci”, “Canzonissima”, “Domenica in”, “Fantastico”, “Serata d'onore”, “Novecento” e il Festival di Sanremo, di cui detiene il record di conduzioni: 13 volte, tra il 1968 e il 2008. Ha scoperto Milva, Mietta, Anna Oxa e Giuni Russo, Lorella Cuccarini, Heather Parisi, Andrea Bocelli, Giorgia, Laura Pausini, Fabrizio Moro, Beppe Grillo, Barbara D'Urso. Per tutto il pubblico a casa è stato, anno dopo anno, dal bianco e nero alla tv a colori, un fratello maggiore, un padre, un nonno, punto di riferimento di un varietà elegante, senza sbavature trash, che ha sempre puntato sulla piacevolezza, sul gabro, sul buon gusto. E anche quando ha trattato la cronaca più scabrosa, è riuscito a declinare la sua conduzione con misura e onestà. Ecco perché, adesso, la fake news, l’ennesima fake news firmata da Fabrizio Corona, lascia gli spettatori con l’amaro in bocca.

