Super periti per ricostruire lo schianto sulla Provinciale 

Gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente di sabato scorso vanno avanti e sono già stati nominati periti e consulenti da parte dei ragazzi coinvolti. Nel drammatico schianto fra un’auto e quattro moto sulla Provinciale 11 hanno perso la vita i motociclisti Mario Sedda, 31 anni e Roberto Daga (27) di Paulilatino e Giovanni Melis (32) originario di Gadoni, mentre sono rimasti feriti un altro centauro e il conducente dell’auto. I due sono indagati per omicidio stradale, un atto dovuto per poter effettuare tutti gli accertamenti tecnici e ricostruire quanto accaduto sulla strada. Saranno importanti le testimonianze ma soprattutto i dati oggettivi emersi durante i rilievi dei carabinieri (dalla velocità al punto di impatto) e gli accertamenti che saranno affidati ai consulenti e ai periti. L’avvocato Gennaro Di Michele che assiste il conducente dell’auto ha nominato Giampaolo Leoni; il motociclista ferito invece è assistito dall’avvocato Gianfranco Meloni. Il giovane è ancora ricoverato all’ospedale di Sassari, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla clavicola. Non core pericolo di vita ma è molto provato per il terribile incidente in cui ha perso tre amici. ( v.p. )

