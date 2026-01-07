Super pale a Saccargia, il silenzio della Regione apre la strada al progetto 

La Regione ha sbagliato strategia, c’è il silenzio-assenso: la società Erg Wind Energy può piazzare 27 pale eoliche con vista sulla basilica di Saccargia, tra Nulvi e Ploaghe. Ora ce ne sono 51, ma più basse. Le nuove saranno alte 150 metri: rientrano nell’operazione di repowering del vecchio impianto che al termine di una lunga e complessa battaglia giudiziaria è stata dichiarata legittima dal Consiglio di Stato. Gli uffici dell’assessorato all’Industria hanno provato a congelare la concessione dell’autorizzazione unica regionale, ultimo tassello della procedura già approvata dal ministero dell’Ambiente per l’installazione dei colossali aerogeneratori. Ma i giudici amministrativi di secondo grado (e non ce ne sono ulteriori) hanno bocciato le loro argomentazioni: il maxi parco eolico di Saccargia ora non ha più ostacoli.

L’autorizzazione unica

La società è titolare di un impianto esistente: 51 pale che esprimono una potenza di 43,35 Mw. Il 4 maggio 2022 l’allora ministero dell’Ambiente aveva autorizzato il potenziamento: meno pale, 27, ma «più moderne ed efficienti», e più alte, «con il risultato di incrementare a 121,5 Mw la potenza complessiva». Per partire con i lavori serviva l’autorizzazione unica della Regione, sulla quale si è innescato lo scontro: la richiesta per il rilascio è stata presentata il successivo 22 luglio. La società, contestualmente, ha depositato anche l’istanza per l’esproprio dei terreni necessari per la realizzazione dell’opera e la dichiarazione di pubblica utilità.

Il primo scontro

Il primo ricorso era stato della Regione, che aveva contestato il decreto ministeriale di positiva valutazione ambientale. Le date sono importanti. Il Tar le aveva dato ragione il 22 novembre, sempre del 2022. Così gli uffici il successivo 7 dicembre avevano sospeso la procedura di autorizzazione. Ma la Erg era andata al Consiglio di Stato che, aveva stabilito la legittimità della decisione ministeriale: era l’8 aprile del 2024. Passata una settimana, il 15, la società ha chiesto il riavvio del procedimento per ottenere l’autorizzazione regionale.

Il silenzio-assenso

E qui, stando alla sentenza, la Regione inizia a giocare male le sue carte. Perché nel frattempo è entrata in vigore una norma (la legge 15 del 2022) che stabilisce un principio semplice: se una società che vuole realizzare un impianto di produzione di energia rinnovabile ha ottenuto il via libera per decreto, può chiedere l’autorizzazione alla Regione e ha diritto di ricevere una risposta entro 60 giorni. Se non arriva, si forma il silenzio-assenso e l’ok è concesso.

In viale Trento hanno provato a sostenere che la mancata disponibilità dei terreni per piazzare le pale, vista la richiesta di esproprio, fosse sufficiente per dichiarare la procedura imperfetta. Quindi è stato fatto passare il tempo. La Erg invece era convinta: il via libera tacito si era perfezionato a giugno 2024, due mesi dopo la richiesta presentata ad aprile. Nuovo giro al Tar e al Consiglio di Stato, che alla fine del 2025 si è espresso: la proprietà delle terre per far passare i cavi, se si tratta di eolico, non esclude la bontà delle autorizzazioni.

La società aveva ragione. E ora ha anche l’autorizzazione. A Saccargia arrivano le maxi pale.

