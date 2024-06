Super Orro, Italia in finale 

Una rivincita clamorosa. Le azzurre di Julio Velasco abbattono la Polonia per 3-0, vendicano la sconfitta patita il 14 maggio ad Antalya nel primo match di questa edizione (0-3 ma con scarti minimi e una formazione rimaneggiata) e si qualificano per la finale di oggi della Volleyball Nations League. I parziali sono quantomeno inattesi: 25-18, 25-17, 25-12 contro la squadra del tecnico italiano Stefano Lavarini, che venerdì aveva battuto al tie-break la Turchia di Santarelli. Oggi alle 15.30 al PalaHuamark di Bangkok l’Italia andrà a caccia del primo trofeo targato Velasco, o almeno il primo dal ritorno del tecnico sulla panchina che era stata di Davide Mazzanti, capace di conquistare il titolo nel magico 2022. Di fronte avrà la sorpresa Giappone: 3-2 in semifinale al Brasile, imbattuto sino a ieri e unica altra squadra capace di battere le azzurre nel girone unico, al tie-break.

La protagonista

Con un’Alessia Orro a un livello altissimo, l’Italia ha subito messo la Polonia alle corde. La palleggiatrice di Narbolia oggi festeggia un doppio traguardo: le 180 presenze con la maglia della Nazionale maggiore e il nono anniversario del debutto, che avvenne il 23 giugno 2015, a Padova, quando non aveva ancora compiuto 18 anni e non aveva ancora vinto l’oro ai Mondiali Under 18 di agosto in Perù. I suoi 4 punti soltanto nel primo set (saranno 7 alla fine, con 6 muri), dicono molto di come stia sbocciando il suo rapporto con il nuovo ct, che l’ha sempre lasciata in campo. Per lei anche il titolo di co-Mvp, da dividere con Paola Egonu, migliore marcatrice azzurra con 22 punti. ( c.a.m. )

